Ginés Corregüela rompe en llanto al recordar a su esposa en 'Supervivientes 2023'

Con motivo del Día del Padre, los participantes de Supervivientes 2023 fueron sorprendidos. En esta ocasión, Ginés Corregüela recibió un mensaje de su hija y no pudo evitar romper en llanto. El tiktoker se sinceró sobre la relación que lleva con su mujer.

Ginés Corregüela recibe mensaje de su hija

Ginés Corregüela recibió el mensaje de su hija Laura, con la que se rumoreaba que no tenía una buena relación. Sin embargo, la hija del tiktoker dejó en claro que estaba siguiendo la participación de su padre y que lo estaba apoyando.

“Lejos en distancia, pero cerca de corazón queremos felicitarte, lo estás haciendo genial. En este día no somos tres, somos uno, estamos al pie del cañón”, mencionó en la grabación. Ante esto, el ‘Rey de bocadillos XXL’ rompió en llanto y respondió: “Me acuerdo mucho de vosotras. Mucha emoción porque todos los días me acuerdo de ellas las 24 horas”.

Asimismo, admitió haberse equivocado y que seguirá adelante. “He dado la vida por ellas, sé que no lo he hecho bien y eso me está matando aquí. Tengo que hablar con ellas, pero a lo hecho, pecho. Hay que tirar para adelante”, mencionó.

Ginés Corregüela habla de su matrimonio

Entre lágrimas, Ginés reveló detalles de su vida privada y admitió haber sido el principal responsable de que su matrimonio llegara a su fin. “No he hecho bien que he roto un matrimonio después de 32 años por culpa mía y son cosas que pasan y no eres consciente y, al final, ahora te arrepientes”, dijo en programa.

Además, aseguró que quiere llevarse mejor con la madre de sus hijas, pues se viene un evento importante, la boda de su hija.

“Ella sabe que la quiero, la he cagado, pero ya está, ella sabe que la quiero con locura. Sé que está muy dolida y la respeto, quiero llevarme bien con ella porque tenemos la boda de mi hija en septiembre y quiero que nos hablemos. Si esto ya se ha roto por mi culpa lo asumo, pero que me perdone que yo la quiero”, se sinceró.

Por su parte, su hija Miriam se mostró contenta por la aceptación de su padre. “Me alegra que lo haga público y que tenga lo que tiene que tener”, dijo en el set.

