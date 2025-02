Cada año, los contribuyentes están obligados a presentar su declaración de impuestos al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Al llenar los formularios correspondientes se debe asegurar de no cometer errores que puede conllevar a consecuencias e incluso un auditoría por parte de la agencia tributaria.

Una auditoría es una revisión a detalle de los libros, cuentas y registros financieros de una organización o individuo para asegurar que la información incluida en sus declaraciones de impuestos ha sido proporcionada adecuadamente y verificar que los montos presentados son exactos. En caso se proceda a una, el IRS pedirá por escrito los documentos que requiere examinar.

Para evitar este proceso debe saber el error más común que causa que pueda ser auditado por el IRS.

Evita este error para no ser auditado por el IRS

Al presentar tu declaración de impuestos, debes llenar tus formularios con cifras exactas. Se recomienda no redondear las cantidades porque podría levantar sospechas de la agencia tributaria de que los números no son correctos. Si declaras alguna compra o factura para deducir impuestos y si el costo fue de U$D 295.75, se debe poner la cifra exacta y no redondear a una cifra más grande como U$D 300.

El Servicio de Impuestos Internos aclara que ser seleccionado para una auditoría no siempre sugiere que existe un problema. Asimismo, puede ser seleccionado a una auditoría en otros casos como selección al azar o por computadora, esto último se refiere a que se filtra un grupo de contribuyentes si cumple con una serie de característica por las que puede ser revisada su declaración.

Créditos: YouTube | @cnnee