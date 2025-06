¿Sabías que alrededor del 40% de los alimentos suministrados en Estados Unidos se desperdicia? Esta alarmante cifra es respaldada por el propio Departamento de Agricultura del país, y es una constante fuente de preocupación tanto para las autoridades como para las personas que no tienen acceso a una adecuada alimentación.

Por ello, algunas cadenas de supermercado, las cuales adquieren y venden gran parte de esos alimentos que luego terminan en vertederos, están adoptando ciertas iniciativas para evitar que se deseche lo que aún es consumible o utilizable; es decir, casi el total de lo que se descarta de sus estantes.

La cadena Walmart y Sam 's Club, otra marca de su propiedad, toman parte en acciones de donación de alimentos y reciclaje de materias orgánicas, de modo que aquellos productos que no van a vender encuentren utilidad.

El reciclaje de comida en Estados Unidos

Por lo general, la comida y los productos que se desechan de los supermercados no siempre están vencidos o son no aptos para consumo. Normalmente, diferentes frutas y verduras pueden tirarse por la presencia de algún bulto o protuberancia antiestética, o incluso si su fecha de vencimiento ya se acerca, aunque aún sean 100% comestibles y no representen daño alguno para la salud. Además, dadas las altas ganancias que generan las cadenas de tiendas, la ingente cantidad de alimentos descartados no implica grandes pérdidas para ellas.

Sin embargo, algunas cadenas combaten esta tendencia mediante prácticas como las donaciones. Es el caso de Walmart y Sam 's Club, que donan gran parte de su producción no vendida a la organización Feeding America, la cual distribuye a una amplia red de bancos de alimentos y programas de comida en todo el país. Las donaciones de Walmart y Sam 's Club las convierten en los mayores donantes en Estados Unidos a esta organización.

Pero también existe una alternativa para aquellos productos que ya no son comestibles ni aptos. Se trata del reciclaje de comida, el cual es llevado a cabo por las mencionadas tiendas gracias a una asociación con Denali, una compañía que ofrece servicios de reciclaje orgánico. Los desechos que ya no pueden ser vendidos ni donados a bancos y programas de alimentos son, pues, convertidos en compost, fertilizantes, alimentos para animales e incluso son utilizados como fuentes de energía limpia. Esta alternativa, así, es provechosa y sostenible en varios aspectos.

Gran parte del compost producido mediante el reciclaje regresa a las tiendas. Por ello, los clientes también pueden adquirirlo en los estantes de Walmart, por ejemplo.

Así es como Walmart y Sam’s Club reciclan sus desperdicios

La asociación de Walmart y Sam’s Club con la compañía Denali es muy provechosa, ya que esta provee a las cadenas con máquinas que facilitan y agilizan la separación de los residuos orgánicos de sus empaques plásticos o de cartón, los cuales, evidentemente, no sirven para crear compost.

De otro modo, estos procesos tendrían que ser realizados manualmente por los empleados de las tiendas. Este paso es tedioso, y es lo que desalienta a muchas cadenas a tomar parte en la iniciativa del reciclaje. Si bien es cierto, aún no todas las tiendas de ambas marcas cuentan con esta maquinaria, es un avance que un porcentaje de sus sucursales ya puedan utilizarlas.

De acuerdo a los datos compartidos por la cadena Walmart, el proceso de reciclaje logra reutilizar hasta el 83% de sus desperdicios. No obstante, el Instituto de Estudios de Sostenibilidad afirma que solo se recicla el 78% de los mismos. De cualquier forma, estos datos representan un avance hacia la meta de reducir al máximo el desperdicio de alimentos en Estados Unidos.