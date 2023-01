‘Al fondo hay sitio’: Alessia descubre la mentira que le dijo Jimmy a su familia

La nueva temporada de Al fondo hay sitio regresó con más fuerza y los fanáticos esperan con ansias el desarrollo de las parejas de la serie. En el último episodio, Alessia le pidió a Jimmy que mantuvieran su relación en secreto. Sin embargo, el hijo de Charo le inventó a Los Gonzáles que había sido muy cruel con él en Noche Buena.

Alessia se entera de la mentira de Jimmy

Alessia fue a la tienda de Don Gilberto para comprar, pero para su sorpresa el abuelo de Jimmy empezó a reclamarle por su actitud el día de Navidad. Fue entonces, cuando se enteró, que su enamorado había reunido a los hombres de su familia para contarles que Alessia le había hecho mucho daño.

“Yo sé que piensas que Jimmy no está a tu altura y no te puedo culpar por ello, porque has vivido una vida llega de prejuicios, pero eso no te da derecho a romperle el corazón”, le dijo el viudo de Doña Nelly.

Esto dejo a Alessia muy impactada y pidió hablar a solas con Jimmy, quien ingresó a la tienda minutos después.

Alessia le reclama a Jimmy

Ni bien estuvieron solos, Alessia lo agarró de la oreja para regañarlo por sus mentiras y dejarla mal ante su familia. Aunque el chico le aseguró que estaba cumpliendo su promesa de no contar sobre su relación, la hija de Diego Montalbán lo golpeó por difamarla.

“¿Por qué la pituca siempre tiene que ser la mala de la historia?”, reclamó la rubia muy enojada.

Jimmy terminó explicando que le había contado sobre su relación a Joel y por esa razón tuvo que decirle todas esas mentiras a su familia porque su hermano quería contarlo. Esto solo enfureció más a Alessia, pues Joel fue a buscar a su tía Macarena y se encontraban almorzando juntos.