Miss Perú 2023: ¿quién es Stephannie Carhuas, la candidata que se parece a Melissa Paredes?

Stephannie Carhuas es la candidata al Miss Perú 2023 que ha captado la atención de los usuarios de las redes sociales por su gran parecido a Melissa Paredes.

La joven compite junto a otras figuras de la televisión, como Luciana Fuster, para ser la sucesora de Alessia Rovegno. Sin embargo, Carhuas no tendrá el camino fácil, pues deberá vencer no solo a la actual novia de Patricio Parodi, sino también a Camila Scribens, quien regresa al certamen para competir por tercera vez por la corona.

A continuación, conoce quién es la joven que busca seguir los pasos de Janick Maceta y llegar al Miss Universo.

¿Quién es Stephannie Carhuas, la aspirante al Miss Perú 2023 que es comparada con Melissa Paredes?

Stephannie Carhuas es una joven de 18 años, ganadora del Miss Teen Model Perú 2018, en representación de Andahuaylas.

Asimismo, según su perfil de Instagram, la joven modelo es estudiante de medicina y la actual Miss Perú Callao 2023. Por tanto, competirá en la edición del certamen de este año, representando a la provincia constitucional.

Usuarios comparan a Stephannie Carhuas con Melissa Paredes

A través de las redes sociales, los internautas han destacado el gran parecido físico entre Stephannie Carhuas y Melissa Paredes.

“Igualita a Melissa Paredes en versión más joven”, “Tiene un parecido. pero no es igualita a esa Melissa. Ella es bonita”, “¿Eres tú, Melissa Paredes?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Melissa Paredes y su paso por el Miss Perú

En el 2012, Melissa Paredes fue coronada como Miss Perú Mundo; sin embargo, su victoria duró poco. La modelo tuvo que renunciar al título luego que se difundieran imágenes de ella en topless.

“Yo respeto mucho a esas personas que me critican tan duro. En realidad, yo no soy ninguna vedette, ninguna bailarina, no tengo nada en contra de esos trabajos. Yo soy Melissa Paredes, una mujer que sale adelante, que siempre ha trabajado por ella misma y por su familia, por eso le comunico a todo el Perú que el día de hoy Melissa Paredes renuncia a su corona”, expresó la expareja de Rodrigo Cuba al renunciar a su corona en vivo.