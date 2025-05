“No hay que dejarles que ganen”: La fuerte reacción de Pedro Pascal sobre Trump en Cannes 2025

Durante la presentación de la película Eddington en el Festival de Cannes, el actor chileno Pedro Pascal no se contuvo al hablar sobre la situación política en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Al ser consultado por el temor que sienten muchos extranjeros al viajar al país norteamericano para asistir a festivales, Pascal respondió tajante: “Que se jodan quienes quieren asustarnos, contraatacaremos. No hay que dejarles que ganen”, declaró en rueda de prensa, según reportes de medios presentes en el evento.

El intérprete de The Last of Us afirmó que el miedo es utilizado como herramienta de poder, pero que el arte y la narración son formas esenciales de resistencia. “Hay que seguir contando historias, expresándose y luchando”, agregó. A sus palabras se sumó el director Ari Aster, quien también expresó su preocupación por el clima político en EE.UU.: “Estamos en un camino peligroso... es un experimento que ha salido mal”, aseguró. Aster dirige Eddington, un filme que aborda tensiones sociales en un pueblo estadounidense marcado por las protestas y las restricciones sanitarias.

"Siempre defenderé a los inmigrantes y refugiados"

Pascal, quien recordó que su familia huyó de la dictadura chilena y obtuvo asilo, reconoció sentirse intimidado al hablar de las políticas migratorias de Trump. Sin embargo, enfatizó su posición: “Tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos tras obtener asilo en Dinamarca. No sé qué hubiera sido de nosotros”, dijo. En ese sentido, reiteró: “Siempre defenderé la protección de inmigrantes y refugiados. Quiero que la gente esté segura y protegida”.