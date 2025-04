Pedro Pascal alza la voz por los derechos trans con un poderoso mensaje en la premier de 'Thunderbolts*'

El actor de The Last of Us aprovechó su paso por la alfombra negra de Thunderbolts* para enviar un mensaje poderoso a favor de la comunidad trans, en medio de un clima de debate en el Reino Unido.

Video recomendado

Renzo Napa Redactor web Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Narrador de historias con 15 años de experiencia en comunicaciones y marketing. Me apasionan las causas sociales, el deporte y el cine. Contacto: rnapa@gruporpp.com.pe