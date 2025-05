Halle Berry se vio obligada a cambiar su vestido en Cannes 2025 por las nuevas normas en la alfombra roja

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Halle Berry reveló durante la conferencia de prensa del jurado en Cannes 2025 que tuvo que hacer un cambio de vestuario de último minuto debido a las nuevas reglas que el festival impuso sobre su alfombra roja. Justo antes del inicio del evento, los organizadores anunciaron que se prohibiría "la desnudez y ropa excesivamente voluminosa", como vestidos con colas largas y otros elementos que puedan obstruir el paso de los invitados.

"Tenía un vestido increíble de Gupta que no puedo usar esta noche porque tiene una cola demasiado larga", dijo Berry sobre su atuendo inicial para la gala de apertura. "No voy a romper las reglas. La parte sobre la desnudez probablemente también sea una buena regla", comentó.

Berry forma parte del jurado de la competencia oficial este año, junto al ganador del Emmy por Succession Jeremy Strong, la directora de All We Imagine as Light Payal Kapadia, el cineasta surcoreano Hong Sangsoo, la actriz italiana Alba Rohrwacher, la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, el documentalista congoleño Dieudo Hamadi y el cineasta mexicano Carlos Reygadas.

Halle Berry hizo historia al ser la primera mujer afrodescendiente en ganar el Oscar a Mejor actriz.Fuente: EFE

Las restricciones en Cannes

Cannes emitió un comunicado el lunes 12 de mayo en el que detalló sus nuevas normas para la alfombra roja. Los organizadores del evento explicaron que estos cambios están en conformidad con "el marco institucional" del Festival de Cine de Cannes y la legislación francesa.

"Este año, el Festival de Cine de Cannes hizo explícitas en su reglamento ciertas normas que han estado vigentes desde hace tiempo. El objetivo no es regular la vestimenta como tal, sino prohibir la desnudez total en la alfombra roja, en consonancia con el marco institucional del evento y la ley francesa", dicen las nuevas instrucciones del festival.

Cannes añadió que "se reserva el derecho de negar el acceso a personas cuya vestimenta pueda obstruir el movimiento de otros invitados o dificultar la organización de los asientos en las salas de proyección".

