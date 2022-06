Christian Ramos, Luis Advíncula y Claudio Pizarro | Fuente: Movistar Deportes

Este domingo la Selección Peruana se mide ante Nueva Zelanda en partido amistoso en Barcelona y, durante el encuentro, se logró ver la presencia de Claudio Pizarro en el RCDE Stadium en uno de los palcos del recinto deportivo.

El exfutbolista de la Selección Peruana se encontraba sentado junto a Luis Advíncula y Christian Ramos, dos jugadores convocados que no fueron considerados por Ricardo Gareca ya que presentan lesiones y están a recaudo previo al duelo por el repechaje.

Asimismo, Claudio Pizarro vestía una gorra con el escudo peruano y se encontraba conversando con sus dos ex compañeros en el cuadro blanquirrojo. Por su parte, hasta el momento, Perú empata sin goles ante Nueva Zelanda.

Como se recuerda, este es el último partido de Perú previo al decisivo encuentro que tendrá por repechaje este lunes 13 de junio ante el ganador entre Emiratos Árabes y Australia buscando su clasificación al Mundial Qatar 2022.

Perú vs. Nueva Zelanda: alineaciones confirmadas para hoy en el amistoso internacional

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Nueva Zelanda:Sail Oliver; Reid Winston, Bill Tuiloma,Smith Thomas, Chris Wood, Joe Bell, Marko Stamenic, Alex Greive,Liberato Cacace, Matthew Garbett y Niko Kirwan. DT: Danny Hay.

Christian Ramos, Luis Advíncula y Claudio Pizarro | Fuente: Movistar Deportes

View '/usr/share/nginx/rpp.pe/app/viewslast/partials/nota/detalle/block/' was not found in the views directory