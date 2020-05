Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El Gobierno permitirá desde el próximo lunes el uso excepcional de vehículos particulares para las personas que, de manera acreditada, deban acudir a sus centros de trabajo y, además, para aquellas que tengan la necesidad de trasladarse a un centro de abastos que no esté tan cercano a sus casas para realizar compras.

Así lo confirmó esta mañana en entrevista con RPP Noticias el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, al recordar que las limitaciones de capacidad que se han dispuesto para el transporte público para prevenir la propagación de la COVID-19 pudiera resultar "insuficiente" para este sector de la población.

"Excepcionalmente se está permitiendo el uso de vehículos particulares, pero solo con fines de índole laboral. Inclusive también se está flexibilizando la norma para el traslado para hacer compras a un mercado mayorista. No todos tienen la suerte de tener un centro de abastos a una o dos cuadras, unos la tienen a 30 o 40 cuadras y se hace necesaria un transporte", dijo.



El jefe del Gabinete Ministerial también anunció que en una primera etapa se está considerando que un 40% de los distintos sectores -privados y públicos- va a reanudar sus actividades sujeto a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

Al respecto, mencionó que será necesario una mayor articulación entre la Municipalidad de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para atender la demanda de movilidad que esta situación va a generar.

"Aquí sí hay que ser exigente con los aforos. El Ministerio de Salud recomienda que estas unidades de transporte no pueden ir con más del 50% de su capacidad y tienen que estar sujeta a rigurosidades de salubridad como la necesaria fumigación. La ATU cuenta con presupuesto para ello", señaló.

View '/usr/share/nginx/rpp.pe/app/viewslast/partials/nota/detalle/block/' was not found in the views directory