El mercado de laptops se ha vuelto bastante monótono: más especificaciones y más precio. Por eso reconforta ver innovación y conceptos que no solo nos tiran al rostro más megabytes y gigahertz. En 2019, Asus ha creado la ZenBook Pro Duo como la respuesta final: la laptop con la que no necesitarás más. Estas han sido nuestras impresiones.

La ZenBook Pro Duo no es como cualquier laptop que has probado. Su segunda pantalla nos da otro espacio de trabajo que no se limita a un cabanosi, como la propuesta de Apple. En realidad, es otro “monitor” funcional que incluye funciones táctiles y un stylus.

Lo bueno

Las dos pantallas de la ZenBook Pro Duo son 4K y son maravillas para el multitasking. Por ejemplo, es posible ver una película en pantalla completa mientras tomamos notas en la parte inferior.

Las tareas del día a día como trabajar mientras consultamos otras fuentes también es posible. Incluso hay botones dedicados que nos permiten elegir cuál es la ventana principal a nuestro antojo.

Y también son convenientes para la creación de contenidos. Nuestra barra inferior puede dedicarse a las líneas de tiempo y efectos, mientras que la parte superior brinda previsualización en Adobe Premiere.

El hardware también destaca con un procesador Core i9-9980HK (también hay una versión con Core i7-9750H), GPU GeForce RTX 2060, hasta 32 GB de RAM DDR4 a 2,666MHz y almacenamiento SSD de 1 TB.

El diseño es bastante sobrio y mantiene todo el hardware mencionado en 2.5 kilos. El solo abrir la laptop le brinda espacio para respirar abajo.

Ni bueno ni malo

Y creativo no significa quitar puertos, especialmente en una portátil: dos USB 3.1, 1 Thunderblot 3 USB, HDMI y audio.

El teclado es compacto debido a la inclusión de la segunda pantalla. Podemos decir que es una configuración que requiere cierto tiempo de adaptación.

Lo malo

Hay una diferencia entre los paneles, el superior es OLED y el inferior IPS con acabado mate. No esperes la misma experiencia con cada pantalla, especialmente para trabajos creativos.

La ScreenPad Plus (pantalla inferior) tiene un sistema de reconocimiento de texto. Este aún necesita trabajo. Más que nada, aún está en el territorio de novedad.

Y algo que siempre tenemos que mencionar, la batería ahora necesita alimentar dos pantallas. No esperes mucha autonomía. En nuestras pruebas, estimamos menos de tres horas haciendo un uso no muy intensivo.

Conclusión

Asus ha logrado un gran combo para la productividad. Dos pantallas pueden ayudarte a realizar tareas más rápido sea en ofimática o en trabajos creativos.

La ZenBook Pro Duo le da sentido a este concepto y estamos seguros de que no será la primera ni la última.

A su vez, la autonomía de esta portátil se puede ver limitada por sus prestaciones, por lo que la veo entra la línea de laptop y Workstation.

Sirve para el gaming, pero su especialidad se centra en la productividad, que acentúa cuando le sacamos el jugo.

En general, hablamos de un dispositivo que anticipa grandes cosas para las laptops. Por ahora, tiene un precio elevado como cualquier innovación al llegar al mercado.

¿De cuánto estamos hablando? La Asus ZenBook Pro Duo se vende en eTailers por S/. 9,999 en su versión i7 y S/. 12,999 por la equipada con Core i9.

Por: Alberto Nishiyama 05 de noviembre del 2019 - 9:57 AM

