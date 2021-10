Si retrocedemos varios años y vemos una persona disfrazada de algún personaje de anime, en una fecha que no sea Halloween, nos parecería medio extraño.

Sin embargo con el pasar del tiempo pudimos conocer y familiarizarnos con el término COSPLAY.

El concepto cosplay procede de la expresión costume play, el cual puede traducirse como “juego de disfraz”.

Existen en el mundo miles de personas que comparten la cultura COSPLAY, y el Perú no podía quedarse atrás.

Es por eso que tuve la oportunidad de conversar con algunos integrantes del grupo COSPLAY ANS, quienes difunden la cultura y arte de convertirse en un personaje de anime o cultura geek en Perú.

Nakary, administradora de COSPLAY ANS | Fuente: Cosplay ANS

Negira San de COSPLAY ANS responde a las preguntas:

¿De qué personaje de Saint Seiya has hecho cosplay y por qué? ¿Qué es lo más bonito y lo más difícil de ser cosplay?

"Saint Seiya es un anime que he tenido muy presente desde pequeña y al cual le he agarrado un gran cariño hasta ahora, por lo que decidí hacer algunas de las armaduras que me llamaron mucho la atención y las cuales iban a ser un reto, ya que soy nueva como cosplayer. La primera que realicé fue la Armadura divina de Athena y la segunda fue Seraphina de Poseidón. Ambos personajes son muy queridos para mí, tanto el hecho de poder verlas en su forma de Diosas vestidas de Armaduras Divinas con todo su esplendor.

Así pues, hacer cosplay no es algo fácil, es un mundo donde toca experimentar, jugar con tu creatividad al máximo y dedicarle bastante tiempo. Pero al final los resultados son muy bonitos porque estás haciendo algo que te apasiona y donde a la gente le encantará tu trabajo, por lo que no es tarde para hacer Cosplay. Todos tienen un artista guardado. Anímate a liberarlo y entrar en este bonito mundo".

Negira San de COSPLAY ANS con su traje de Athena | Fuente: Cosplay ANS

Negira San de Cosplay ANS con su traje de Poseidón | Fuente: Cosplay ANS

Shana Sama de COSPLAY ANS nos comenta:

“He hecho Cosplay de varios personajes de Saint Seiya, por ejemplo Yuzuriha de Grulla, Afrodita de Piscis, Shun de Andrómeda y Shoko de pegaso. Pero mi favorito es el de Shun de Andrómeda ya que me gusta su personalidad y su forma de ser.

El mensaje que les doy a los que recién inician en el Cosplay, es que hagan a sus personajes favoritos y que se diviertan, que disfruten de lo que es hacer este hermoso hobby llámado Cosplay”.

Shana Sama de Cosplay ANS en su traje de Andromeda | Fuente: Cosplay ANS

