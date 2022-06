Por: Jorge Vásquez Mi nombre es Jorge Vásquez Flores, soy Abogado de profesión y fan de Saint Seiya desde 1994, año en la cual la serie llegó a Perú. Soy fundador del Grupo ANS “Fan Club de Saint Seiya”, el Museo de Saint Seiya y actual Record Guinness de Saint Seiya por la mayor colección de artículos de la serie en el mundo. 16 de junio del 2022 - 12:56 PM

Sin duda una de las sagas más recordada por los fans son los capítulos de las 12 Casas del Zodiaco, donde el niño de los años 90 esperaba con ansias ver el caballero de oro de su signo zodiacal.

Uno de los capítulos que más recuerdo es cuando Shaka de Virgo usa el ataque Los Seis Reinos del Samsara. En este poder Ikki tiene que elegir uno de los Seis Mundos que Shaka le va mostrando los cuales son:

1er mundo: Jigoku-Kai (el Mundo del Infierno) Océanos de fuego, mares de sangre, montañas afiladas y una tremenda desolación. Los que caen aquí sufren eternamente.

2do mundo: Gaki-Kai (el Mundo de los Preta) Los que caen aquí están en los huesos y tienen tanta hambre que acaban devorándose los unos a los otros.

3er mundo: Chikushô-Kai (el Mundo de las Bestias) Los que caen aquí se transforman en bestias salvajes y los más fuertes devoran a los débiles.

4to mundo: Shura-Kai (el Mundo de los Ashura) Violencia y luchas... Donde los guerreros son condenados a luchar entre ellos hasta el fin de los tiempos, sin conocer jamás el reposo.

5to mundo: Jin-Kai (el Mundo de los Humanos) Los sentimientos te torturan en un mundo inestable.

6to mundo: Ten-Kai (el Mundo Celestial) Puede parecer el más acogedor. Pero en cualquier momento puedes caer en el Mundo de los Humanos o en el de los Preta o el de las Bestias, lo que lo convierte en el más temible.

¿A qué viene este recuento? Pues en el anime, cuando llegamos al Jin-Kai, el Mundo de los Humanos, vemos que mientras Ikki de Fénix está cayendo por dicho mundo, hay unas imágenes alusivas a este resaltando momentos incluso de la cultura occidental, entre ellos, vemos nada más ni nada menos que a quien se convertiría en el trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon.

Pues bien, poniéndonos en contexto, esa imagen no es de cuando ejercía su cargo como comandante en jefe de dicho país, es más bien cuando Nixon ejercía el cargo de vicepresidente de Eisenhower y se encontraba en una gira por Latinoamérica, más precisamente en la capital de nuestro país, Lima. ¿Qué hacía el entonces vicepresidente Richard Nixon en Lima? Pues se encontraba visitando las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El año era 1958, por lo que el presidente del Perú en ese entonces era Manuel Prado Ugarteche. Como parte de la agenda de Nixon se encontraba un discurso, programado en la conocida Universidad San Marcos, lamentablemente las cosas se salieron de control, no sólo insultando a Nixon, sino llegando al extremo de lanzar piedras y escupitajos.

Como dato adicional, les comento que dicha imagen de Nixon en Perú, no aparece para nada en el manga de Kurumada, el cual es el material canónico de la franquicia, así que dicha imagen fue un añadido por Toei Animation Co. Ltd. tomando en cuenta el escándalo Watergate..

Gracias por leer este espacio y a mi amigo Jona que es muy fan de la serie.

¡hasta la próxima!