¿Has visto todas las producciones de este listado?

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 07 de diciembre del 2021 - 9:09 AM

La masificación de los servicios de streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, etc., nos está permitiendo tener a la mano -y de manera legal- todo tipo de producciones internacionales, generando -incluso- fenómenos globales antes impensados, como lo que recientemente ocurrió con Squid Game (más conocido como El Juego del Calamar).

Por ello, se me ocurrió hacer un listado de series y películas relacionadas a los videojuegos que podemos encontrar en los principales servicios de streaming que tenemos disponibles en Perú (y, por añadidura, en gran parte de la región). No son todos, porque hay muchos más, pero creo que estos 15 son los que recomendaría ver.

Antes de comenzar, dos consideraciones: 1) el listado está basado en lo disponible en los servicios de streaming hasta diciembre del 2021, por lo que, si llegas a este post meses después, hay la posibilidad de que alguna de estas producciones ya no esté disponible y 2) el ranking es subjetividad pura, por lo que si no estás de acuerdo o crees que hay alguna producción mejor fuera de la lista, bienvenido sea el debate.

15. Prince of Persia: The Sands of Time (Disney+)

La todopoderosa Disney apadrinó esta superproducción que trató de emular el éxito de Pirates of the Caribbean. Y para tal fin se juntó a un puñado de estrellas de Hollywood (Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Alfred Molina, entre otros) bajo la dirección de Mike Newell. El resultado: un blockbuster que recaudó más de 330 millones de dólares alrededor del mundo. Como producto, el filme es entretenido y por momentos emocionante, pero la trama es algo floja. Para pasar el rato, nada más.

14. 8-Bit Christmas (HBO Max)

Acabada de estrenar en HBO Max, 8-Bit Christmas es una comedia familiar navideña protagonizada por Neil Patrick Harris (sí, el genial Barney Stinson de How I Met Your Mother). La trama es bastante simple, pero curiosa: un padre le narra a su hija las peripecias que pasó para poder obtener su primera consola de videojuegos, una NES. Este es el gatillo de una historia que, debo admitir, al inicio no me enganchó; pero que sobre la segunda mitad me comenzó a agradar. Tiene un cierre emotivo, acorde con el espíritu de estas fechas.

13. Bayonetta: Bloody Fate (Netflix y Amazon Prime Video)

Correcto anime del estudio Gonzo, que recuenta -con algunas licencias- los acontecimientos del primer videojuego de la saga. Se estrenó en los cines de Japón, en 2013, con una buena recepción del público. Me gustó mucho la animación, en especial las escenas de combate. La vi poco antes del estreno de Bayonetta 2, como para ir calentando motores; y seguramente la veré nuevamente de cara al lanzamiento de la tercera entrega.

12. Street Fighter Alpha: The Animation (Amazon Prime Video)

Una de las tantas adaptaciones al anime de la popular saga Street Fighter. Esta producción tiene buena animación y una historia interesante, aunque alejada de los videojuegos. Hubiese querido recomendar Street Fighter II: The Animated Movie, pero desde hace algunos años que dejó de estar disponible en Netflix. Ojalá vuelva pronto.

11. Detective Pikachu (Amazon Prime Video)

Estrenado en 2019, el filme Rob Letterman se basa -en algo- en el videojuego del 2016. La historia es entretenida, con momentos graciosos y hasta hay espacio para la nostalgia. La recomiendo. Eso sí, el caso de Pokémon es bastante especial, ya que las series, películas y toda la franquicia en general nacieron a partir de los videojuegos Pokémon Red and Blue (1996).

10. The Big Bang Theory (Amazon Prime Video y HBO Max)

Por más de una década, la serie protagonizada por Sheldon, Leonard y compañía gozó de gran popularidad, mostrando las peripecias de un grupo de amigos con aficiones frikis. Como no podía ser de otro modo, abundan las referencias a los videojuegos; así como al cine de ciencia ficción y a los comics. Sé que hay opiniones encontradas sobre The Big Bang Theory (recomiendo ver la serie de videos de Dayo), pero particularmente encontré la serie muy entretenida. Creo que es este tipo de producciones para pasarla bien, que hay que ver sin tratar de sobreanalizarla.

9. Rampage (HBO Max)

El éxito de Rampage (más de 400 millones de dólares en taquilla) se debe principalmente a la presencia de Dwayne Johnson en el protagónico. Pese a que del videojuego homónimo tiene poco, la película es entretenida y llena de momentos de acción precisos para el lucimiento de ‘La Roca’.

8. Jumanji: Welcome to the Jungle (Netflix)

En 2017, Dwayne Johnson protagonizó esta secuela/reboot del filme de 1995. Para la nueva película, el otrora juego de mesa Jumanji se convirtió en una consola de videojuegos mágica, que trasporta a los protagonistas a un mundo alternativo. Si bien estamos ante una aventura de sobrevivencia, todo en este mundo alternativo se rige bajo las reglas de un videojuego. Esta película tuvo una secuela, Jumanji: The Next Level (está en Amazon Prime Video), que también recomiendo, aunque en menor medida.

7. Free Guy (Star+)

Ryan Reynolds protagoniza este filme, que aborda la temática gamer desde un punto de vista muy interesante: ¿qué ocurriría si un NPC cobra consciencia y se rebela de su condición de mero extra de un videojuego? Free Guy está lleno de referencias a videojuegos y a otras producciones de la cultura popular. No se llevará un Óscar, pero definitivamente cumple su cometido: te entretendrá por hora y media.

6. Mortal Kombat (HBO Max)

Pese a ser una adaptación edulcorada del videojuego, el filme de 1995 respeta mucho del producto original: trama, ambientación y personajes. Además, la película tuvo una banda sonora magistral, destacando el tema principal, que hasta hoy es gratamente recordado por los fanáticos. Como curiosidad, poco antes de estrenarse el filme en los cines, se lanzó la película de animación Mortal Kombat: The Journey Begins a modo de promoción. Esta producción es terrible, con pésimos efectos y una trama olvidable; pero si aún así quieres verla, también está en HBO Max.

5. Resident Evil: Degeneration (Netflix)

Alejado de los olvidables filmes protagonizados por Milla Jovovich, Capcom produjo una serie de películas animadas basadas en Resident Evil. La primera de ellas, Degeneration, se estrenó en 2008 y se convirtió en una de las favoritas de los fanáticos del videojuego. Lo más interesante es que este filme es canónico y suma más ingredientes al lore de la saga.

4. Ready Player One (HBO Max)

Estrenado en 2018, el filme está basado en la novela de Ernest Cline. Ready Player One está plagado de referencias a la cultura popular, en las que no faltan menciones a videojuegos clásicos. La historia presenta un futuro distópico en el que la población vive dentro de un universo virtual llamado OASIS. Si bien la película me gustó, y por ello la incluyo en este listado, me permito recomendarles leer la novela, que tiene otras referencias a la cultura popular, muchos más entrañables y rebuscadas, que las vistas en el filme; además de estar mucho mejor contada.

3. High Score: El mundo de los videojuegos (Netflix)

La serie documental de Netflix, estrenada en 2020, hace un repaso del inicio de la industria de los videojuegos y de su llamada ‘era dorada’; mostrándonos una época en la que las empresas que hoy comandan el negocio daban sus primeros pasos en terreno desconocido. En inglés, esta docuserie está narrada por Charles Martinet (la voz de Mario), mientras que en español está a cargo del gran Mario Castañeda (Gokú). Una producción 100 % recomendable, como material documental para todos los amantes de los videojuegos.

2. Hi Score Girl (Netflix)

La historia de Hi Score Girl gira en torno a Haruo Yaguchi, un muchacho fanático de los videojuegos, que pasa sus horas de ocio jugando, tanto en casa como en los salones arcade de Japón de principios de los noventa. El nudo de la historia se centra en la relación de Haruo con Akira Ono, una chica rica amante de los videojuegos y que se convierte en su gran rival en videojuegos de pelea. Lo genial es que, en Hi Score Girl, los videojuegos no son un mero telón de fondo de la historia, sino que son protagonistas de la trama. El anime en su totalidad es un tributo a los videojuegos, ya que no solo muestra las salas de arcade, sino que presenta con mimo y respeto títulos clásicos y diversas consolas y dispositivos. Es una lección de historia para los amantes del género.

1. Console Wars (HBO Max)

Basado en el libro de Blake J. Harris, este documental cuenta la durísima pugna entre Nintendo y Sega por el liderazgo de la industria de los videojuegos en Norteamérica. Gracias a Nintendo, la industria de los videojuegos, considerada muerta a mediados de los ochenta, comenzó a reflotar y volvió a ser una de las más importantes de Estados Unidos. Ante ello, Sega buscó tener su buena parte del pastel, para lo cual emprendió una de las campañas más agresivas jamás vista. Console Wars cuenta todo esto y mucho más a través de los propios protagonistas, quienes son entrevistados para este documental. A falta de otra palabra, la considero una producción imprescindible para todo amante de los videojuegos.

Estos son solo 15 producciones disponibles en los servicios de streaming, pero seguramente hay muchas más. Y cada uno tiene sus favoritos. Por ello, desde ya los invito a compartir sus preferencias en las redes sociales de Más Consolas.