Kirby Fighters 2 se lanzó el pasado 23 de septiembre en exclusiva para Nintendo Switch. | Fuente: Nintendo

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 20 de octubre del 2020 - 4:13 PM

Kirby es parte de la historia de Nintendo. Esta criatura esférica fue bautizada en homenaje al abogado John Kirby, quien defendió exitosamente a la compañía en un proceso que le interpuso Universal por una presunta infracción de derechos de autor (quienes quieran conocer más sobre este y más anécdotas de la historia de los videojuegos, vean la docuserie Hi Score, de Netflix). Kirby ha protagonizado más de una veintena de videojuegos y ha aparecido en tantos otros; y actualmente es considerado uno de los personajes más populares de la gran N.

Precisamente, lo que nos convoca en esta oportunidad es Kirby Fighters 2, secuela de Kirby Fighters Deluxe, lanzado en 2014 para la Nintendo 3DS. Estamos ante un videojuego de peleas con un tufillo a Super Smash Bros., en el que el carismático Kirby tendrá que enfrentar a sus sempiternos enemigos, King Dedede y Meta Knight.

¿Es una compra recomendada?, ¿es un imprescindible para los poseedores de una Nintendo Switch? Los invito a leer este review.

Lo bueno

Como adelanté, Kirby Fighters 2 tiene un tufillo a Super Smash Bros., por plantearnos enfrentamientos entre cuatro personajes sobre escenarios con varios niveles. A primera vista, parece. Pero no es.

La propuesta del estudio HAL Laboratory es marcadamente diferente: acá estamos ante un videojuego más enfocado a la pelea, en la que el objetivo es reducir a cero la barra de energía de los rivales.

Kirby Fighters 2 tiene una jugabilidad bastante accesible. El control de personaje es bastante sencillo: un botón para golpear, otro para bloquear y uno más para tragar al enemigo (y, luego, escupirlo). Además, tenemos un cuarto botón que sirve para saltar, que si presionamos varias veces nos permitirá flotar.

Con esos simples comandos, se pueden realizar distintos golpes y pequeños combos. Además, cada personaje cuenta con distintos ataques dependiendo de su disfraz (espadachín, pintor, luchador, etc.).

Los enfrentamientos son caos puro, ya que no solo tenemos a (hasta) cuatro personajes en pantalla, sino que los distintos escenarios cambian constantemente, siendo algunos de ellos auténticas trampas mortales. Además, de tanto en tanto, aparecen ítems en pantalla, ya sea para recuperar energía o para infringir más daño a los rivales.

Un detalle interesante es que, al quedarnos sin vida, nos convertimos en un pequeño fantasma. Esto nos da una chance de volver al combate: si conseguimos golpear a un enemigo, nuestro personaje reaparecerá con una pequeña porción de vida.

No suelo mencionar el precio de los videojuegos en mis análisis; pero no puedo dejar de resaltar que Kirby Fighters 2 tiene una nutrida cantidad de opciones jugables, pese a que llega al mercado por apenas 20 dólares.

Así, aparte de la opción para disputar peleas, tanto offline como online, tenemos un Modo Campaña relativamente extenso, en el que debemos superar decenas de peleas antes de enfrentar a los malosos King Dedede y Meta Knight.

Terminar la historia, nos desbloquea una campaña extra, que es un auténtico reto; así como una modalidad para peleas contrarreloj en solitario, también muy desafiante.

Esto me da pie a comentar otra de las interesantes características de Kirby Fighters 2: ¡tenemos personajes y escenarios desbloqueables! Esto es algo casi olvidado por los videojuegos de pelea de la actualidad, por lo que -creo- es algo que vale la pena mencionarse... y destacarse.

El apartado gráfico es notable. Los escenarios son coloridos y cargados de detalle, mientras que las animaciones de los personajes, dentro de su sencillez, están muy bien conseguidas. Además, tenemos una tasa de frames estable, con tiempos de carga reducidos.

Si bien no hay diálogos hablados en el videojuego, debo resaltar que todos los textos y menús están doblados al español. Así que hablamos de un título bastante accesible para los más pequeños.

Lo malo

Kirby Fighters 2 no tiene una jugabilidad profunda. Los simples comandos que detallé en la primera parte del análisis impiden que se desarrollen combos elaborados, limitándose a encadenar un par de ataques, como mucho.

El frenetismo y caos de los enfrentamientos puede atenuar esta impresión, pero en realidad el apartado jugable se siente contenido y, hasta cierto punto, conservador; sin muchas alternativas que explorar.

El nivel de dificultad de la campaña, salvo en la última recta, me resultó bastante accesible, pese a que no me considero un jugador especialmente experto en juegos de pelea. Eso sí, la campaña extra que se desbloquea tras terminar la historia es un auténtico desafío, que espero superar algún día.

Hay varios trajes para Kirby, con su respectivo set de movimientos; pero esto no quita que la mayoría de los personajes seleccionables sean, en esencia, los mismos. Hubiera sido genial incluir otros luchadores de los tantos videojuegos que ha protagonizado Kirby o algún que otro invitado.

Lo feo

Me hubiera gustado probar el desempeño del apartado multijugador online; pero lamentablemente no logré armar partidas en los varios intentos que hice. Si bien esta modalidad tiene pocas opciones (partidas con amigos o con extraños, básicamente); el gran problema no es ese; sino que el sistema solo permite armar partidas con cuatro personas. Si la party se queda con dos o tres, simplemente no hay pelea.

Esto se pudo haber corregido completando la party con peleadores controlados por la IA; pero desafortunadamente esto no es así.

Conclusión:

Kirby Fighters 2 es una celebración de uno de los personajes más queridos y populares de Nintendo. No es un videojuego que definirá el género de peleas, y tampoco creo que lo pretenda hacer; pero sí tiene la suficiente personalidad y carisma como para hacerse un espacio en el catálogo. Si eres fanático de Kirby, es una compra recomendada. Ahora, si lo tuyo son los videojuegos de pelea, Kirby Fighters 2 definitivamente no es una opción para ti.