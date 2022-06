Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge se estrenó el pasado 16 de junio en consolas y PC. | Fuente: Dotemu

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 21 de junio del 2022 - 9:00 AM

Las Tortugas Ninja fueron un auténtico fenómeno a fines de los ochenta e inicios de los noventa, dando el salto de los cómics a los juguetes (me permito recomendarles encarecidamente el capítulo dedicado a esta franquicia de la serie de Netflix The Toys That Made Us) y; luego, a la televisión, a los videojuegos y al cine. Hay hasta un anime inspirado en Leonardo, Raphael, Donatello y Miguel Ángel.

En nuestro país (y en Latinoamérica, general), Las Tortugas Ninja se hicieron populares gracias a la serie animada, que particularmente seguí religiosamente. Esto sin mencionar la película live-action, que catapultó la saga a un éxito inusitado. Y en los videojuegos, Konami apadrinó el magistral Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (y su deliciosa conversión a Super Nintendo). Sin duda, un tridente que marcó una generación.

Por ello, el anuncio de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, a cargo de los canadienses de Tribute Games (con Dotemu de publisher), hizo que las expectativas subieran como la espuma.

El pasado 16 de junio Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge se estrenó para prácticamente todas las plataformas. Toca el momento de saber si el videojuego puede tomar la posta del clásico Turtles in Time. Sin más, los invito a leer mi análisis.

Lo bueno

Desde los tráileres, se puede apreciar que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge exuda nostalgia por todos sus poros. Para empezar, el videojuego está diseñado en soberbio pixel art, algo que indefectiblemente nos recuerda a los videojuegos clásicos de Las Tortugas Ninja (más específicamente al mentado Turtles in Time).

Luego, tenemos la jugabilidad, claramente inspirada en los beat 'em up noventeros: un botón para golpear (que si lo masheamos conseguimos un útil combo), otro para saltar y un tercero para lanzar un poder especial y, finalmente, uno para hacer dash. Hay más combinaciones y comandos que iremos desbloqueando a medida que vayamos subiendo de nivel a nuestro personaje, algo que mejora sobremanera nuestro arsenal de ataque.

Y, ya que mencioné a los personajes, algo que destaco en Shredder's Revenge es que el abanico de opciones no está limitado al cuarteto de siempre. Aparte de Leonardo, Raphael, Donatello y Miguel Ángel; podemos controlar al Maestro Splinter y a la reportera April O'Neil. Y, como premio por pasar la campaña, desbloquearemos a Casey Jones, que será jugable y hasta tendrá su propio ending.

Shredder's Revenge es un videojuego bastante rejugable, no solo por la cantidad de desafíos, secretos y coleccionables que encontraremos en sus 16 episodios; sino porque debemos pasar la campaña con cada personaje para ver su particular ending (esto sin mencionar que debemos subirlos de nivel para desbloquear todos sus poderes y habilidades).

Aparte del Modo Historia, tenemos una modalidad restringida solo para los más curtidos: el Modo Arcade. Aquí, tal como su nombre lo dice, recreamos la configuración de las máquinas arcade de los noventa: con una cantidad limitada de créditos, deberemos superar la campaña. Todo un reto que, debo admitir, no he podido superar.

Uno de los atractivos de Shredder's Revenge es su multijugador (tanto local como online): podemos pasar la campaña hasta con cinco amigos más, lo que convierte la pantalla en todo un loquerío, pero sumamente entretenido. Lástima nomás que el crossplay no esté disponible para todas las plataformas (al cierre de este análisis, solo hay crossplay entre PC y Xbox).

Finalmente, y no poder ello menos importante, quiero destacar el soundtrack de Shredder's Revenge: una delicia. Cada pista es un homenaje a la serie animada y a los clásicos videojuegos de los noventa. Particularmente, me quedo con el remix del opening, pero también el tema Panic in the Sky!, a cargo de los compositores Tee Lopes y Jonny Atma. Estoy tan enganchado con la música del videojuego que ya reservé el vinilo de colección.

Lo malo

Por más que haya siete personajes jugables en Shredder's Revenge, todos se controlan prácticamente igual. Hay puntuales diferencias, como el especial de cada uno; pero más allá no hay más. Tarea pendiente para una eventual nueva entrega.

Acá también me permito mencionar que el sistema de progresión de personajes (de 1 a 10) se siente un poco desangelado y algo parametrado: todos los personajes ganan los mismos puntos de vida, créditos, especiales y poderes.

Pese a que tenemos una campaña de 16 episodios, llegar a los créditos finales me tomó entre dos y tres horas, como máximo. Si bien existe el componente de rejugabilidad, esto no quita que estamos ante una campaña bastante corta, lo que nos deja con ganas de más.

Y esto se evidencia también en la exigua cantidad de modos extras: solo tenemos el Modo Arcade, que -como ya mencioné- es lo mismo que el Modo Historia, pero con los parámetros de las ‘maquinitas’.

Hay un mapa de Nueva York desplegado para movernos entre misión y misión. Esta distribución de objetivos me hizo pensar en la posibilidad de que se incluyan caminos secundarios que nos lleven a otras partes de la ciudad o que, tal vez, nos permitan conocer historias paralelas a la de la campaña. Pero nada más alejado de esto: las únicas bifurcaciones nos llevan a hablar con personajes secundarios cuyos encargos se limitan a encontrar objetos perdidos dentro de las misiones del juego.

Shredder's Revenge inicia con una cinemática magistral (con el opening de la serie de TV de fondo), lo cual me ilusionó bastante. Lamentablemente, este es el único segmento animado de todo Shredder's Revenge, ya que la historia se cuenta a través de viñetas inanimadas. Sé que hacer cinemáticas para todo el juego hubiera subido el presupuesto a la estratósfera, pero creo que el videojuego lo valía. Con ello, hacían el homenaje perfecto a Las Tortugas Ninja.

El juego corre bien en la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en la versión de Nintendo Switch (la que probé para este análisis), noté algunos bajones en la tasa de frames en ciertos momentos. No son bajones groseros, pero sí notorios para un ojo entrenado. Ojalá se pueda corregir esto con eventuales parches.

Shredder's Revenge viene con voces en inglés con menús y subtítulos en español -aunque creo que cometieron un error con el contador de golpes, que enumera “Pistas” (Hints) en vez de “Golpes” (Hits)-. Eso sí, hubiese sigo genial que el juego venga doblado a nuestro idioma, algo que podría eventualmente implementarse con una actualización. Nada cuesta soñar.

Lo feo

Pensaba en algo para incluir en esta sección, pero verdaderamente me es bastante difícil. Iba a poner que el juego solo salió en tiendas digitales, pero ya se anunció la versión física de colección, la cual estoy tentado de comprar.

Conclusión:

Las altas expectativas en torno a Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge estaban justificadas. Hablamos de un videojuego muy bueno, un auténtico homenaje a los videojuegos clásicos de ‘Las Tortugas Ninja’; pero también una celebración a una de las franquicias más queridas de la cultura popular. Tribute Games y Dotemu han sabido tocar las piezas precisas para presentarnos un videojuego no perfecto, pero sí -en mi opinión- imprescindible.