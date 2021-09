Far Cry 6 llegará al mercado para consolas y PC el 7 de octubre. | Fuente: Ubisoft

La semana pasada tuve la oportunidad de ver un extenso avance de Far Cry 6, la esperada nueva entrega de la saga de Ubisoft. Debo admitir que, si bien no pude tener el control en las manos, las sensaciones fueron positivas, más que nada debido a la poderosa historia narrada y al vasto mundo diseñado para la ocasión.

Después de la presentación, pude entrevistar a Navid Khavari, director narrativo y escritor principal de Far Cry 6, con quien conversé sobre su trabajo en Ubisoft y sobre el argumento del juego, que se presenta, a priori, como uno de los más esperados del último tramo del 2021.

Buen día, Navid. ¿Podrías comentarnos un poco de tu rol en Far Cry 6?

Mi rol en Far Cry 6 es el de director narrativo. Esencialmente, soy responsable de la visión de la historia para todo el juego. Y también lidero el equipo narrativo, con quien trabajamos para que esta historia sea lo más épica posible.

Los villanos de Far Cry son memorables, y Anton Castillo (antagonista en Far Cry 6) no parece ser la excepción. ¿Se pensó en Giancarlo Esposito desde un principio o su elección vino después?

Anton Castillo fue un personaje que nos llevó unos años desarrollar. Cuando las cosas empezaron a tomar forma y nos dimos cuenta de lo que buscamos para Anton y para Yara (llegó Giancarlo Esposito). Obviamente, Giancarlo brinda un fantástico pedigrí e interpreta un gran antagonista, como lo hizo en Breaking Bad. Afortunadamente, cuando lo buscamos, estaba muy emocionado de ser parte de esto (Far Cry 6).

Anton Castillo es, por lo que hemos podido ver en tráileres, un personaje complejo. ¿La campaña nos permitirá conocer más de él, de sus orígenes y de cómo llegó a ser el dictador de Yara?

No quiero ir muy lejos en el territorio de los spoilers (risas). Ustedes aprenderán un poco de Anton. Es importante para nosotros darle un background, una historia creíble y un legado familiar en Yara. Con Anton, queríamos a alguien que de adolescente experimentó en carne propia el costo de la revolución. El padre de Anton fue asesinado por revolucionarios, luego él estuvo en prisión, tuvo que hacer trabajo forzoso y, con los años, tuvo que escalar posiciones para reclamar lo que él creía que era de él. Era muy importante para nosotros crear una empatía con Anton y darle un tratamiento distinto.

También vemos que Anton tiene una relación especial con su hijo. ¿Podrías contarnos un poco más al respecto?

Cuando desarrollamos el concepto de Far Cry 6, abordamos la posibilidad de tener un antagonista con un hijo. Nos vino de la idea de cuando ves a dictadores con sus familias, es algo desconcertante. Ese fue el génesis de Diego (Castillo) y esto le agrega una capa más de complejidad a Anton. Queríamos estar seguros con Diego que es alguien que está muy conflictuado; alguien que, por supuesto, ama y respeta a su padre, pero sabe que lo que este hace está mal. Queríamos tener ese conflicto dentro de su relación. Y, del lado de Anton, él sabe que no está siendo el mejor padre, pero a sus ojos sabe que debe preparar a Diego para lo que viene, para asumir su legado.

Por lo que se ve en avances, se puede decir que Far Cry 6 tendrá un fuerte componente político.

Creo que cualquier historia revolucionaria debe tener un elemento de política y Far Cry 6 no es la diferencia. Por ejemplo, muchas veces pensamos que los grupos revolucionarios son homogéneos, pero si uno investiga ve que siempre hay muchos grupos más pequeños, cada uno con sus visiones políticas, ideas, agenda y luchas por el control. Eso es algo que queríamos reflejar en Far Cry 6, queríamos reflejar la complejidad que uno encuentra en cualquier contexto revolucionario.

¿Cómo se logra un balance entre esta historia y el gameplay?, ¿temes que las secciones jugables terminen desdibujando el mensaje de Far Cry 6?

Pienso que el ADN de los Far Cry siempre ha sido una historia madura balanceada con humor, creo que eso es lo que hace un Far Cry. En Far Cry 6, queríamos contar una historia significativa, pero también hay un elemento de humor. La revolución no siempre fue algo extremadamente serio, hubo momentos de adrenalina y diversión. Por ejemplo, hay una historia que escuché de cómo las guerrillas en la selva ponían música y pasaban un buen rato; pero cuando pasaba una patrulla apagan todo y estaban completamente en silencio hasta que se iban y, luego, volvía la fiesta.

Los jugadores podremos elegir el sexo de Dani Rojas. ¿Quién es el canon, el Dani varón o la Dani mujer?

No hay un canon. En la historia solo se considera una línea argumental, solo hay un Dani. Nosotros queríamos que los jugadores tengan un nivel de customización, pero a la vez queríamos que los jugadores experimenten la misma historia para Dani.

Leí en tu currículum que trabajaste en Splinter Cell: Blacklist.

Así es. Fui diseñador narrativo y escritor. Veo que has hecho tu investigación (risas).

¿Hay la posibilidad de ver de regreso a Sam Fisher?, ¿lo quieres de vuelta?

(Risas) Es una buena pregunta. Definitivamente, me encantaría ver de vuelta a Sam, pero en verdad no tengo idea de qué es lo que se viene para la saga Splinter Cell. Esta saga tiene un lugar especial en mi corazón.