Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 03 de marzo del 2022 - 1:46 PM

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez con el análisis de Hidden Deep, un videojuego indie desarrollado por el estudio polaco Cogwheel Software, que inmediatamente trae reminiscencias a clásicos como Prince of Persia o Another World. ¿Vale la pena? Sin más, los dejo con el review del buen Beto.

Ciertamente la industria de los videojuegos ha cambiado a lo largo del tiempo. A inicios de los noventa, cuando la Super Nintendo dominaba el mercado de las consolas aquí en Perú, resultaba todo un logro que en un cartucho de 16 bits se pudiera almacenar un juego completo; y siendo así, el valor del juego estaba basado en la cantidad de tiempo que ibas a invertir en él. Por ello, la barrera de dificultad de esa época era más altas que en la actualidad.

Hoy en día, podría decirse que los videojuegos te llevan casi de la mano y, para fomentar las largas horas de juego, optan por diferentes aproximaciones ya conocidas, como un New Game +, misiones opcionales, contenido multijugador, entre otras.

Cuando Fernando me ofreció probar Hidden Deep, me llamó mucho la atención esta similitud con Prince of Persia y Another World, ambos juegos de los noventa con una calidad innegable para la época. Me pareció que el juego tenía mucho por ofrecer, optando por construir mecánicas sobre una plataforma 2D. Después de haber probado el juego, puedo darme una opinión que les comparto a continuación:

Gráficos y banda sonora: 3.0 / 5.0

Existe una gran circunstancia relacionada al desarrollo de este juego: ha sido programado por una sola persona; por lo cual, si evaluamos el resultado considerando esta circunstancia, no podemos ser mezquinos y decir que no tiene mérito. Los escenarios son aceptablemente renderizados en 2D con sprites y texturas planas, pero que tiene el detalle necesario como para plantear una atmósfera.

Sin embargo, desde el punto de vista objetivo, estos gráficos no aportan mucho y no hacen brillar al juego.

Respecto a la banda sonora, no es el fuerte del juego: varios sonidos son tomados de una paleta limitada de efectos, donde existen muchos repetidos.

La música tampoco es destacable: existen algunas melodías que tratan de emular el suspenso de los efectos propuestos por películas como Alien, pero se quedan un poco cortos.

Historia y jugabilidad: 2.5 / 5.0

La jugabilidad está sujeta también a la gran circunstancia mencionada anteriormente, pero en este caso me parece que no llega al nivel que debería llegar. Si uno va por el lado de la nostalgia, resultaría agradable tener la oportunidad de jugar con teclado y mouse (a la vieja escuela).

No obstante, yo no tengo una computadora en mi estudio, sino en mi sala; y no uso teclado más que para que lo indispensable. Yo juego el 99 % de mis videojuegos con mando, lo cual intenté hacer con Hidden Deep, pero lamentablemente el título no se encuentra optimizado para controles gamepad, hasta el punto donde no puedes utilizar todas las opciones disponibles si no cuentas con un teclado y mouse.

De lo que pude probar, usando un mando, observé que los controles son medianamente intuitivos: puedes saltar con un botón, correr y saltar de una manera muy similar al juego original de Príncipe de Persia.

Tu personaje es una especie de rescatista que debe ir bajando a lo largo de unas cavernas en un sitio de excavación cada vez más profunda. El objetivo es encontrar a los otros rescatistas e ir resolviendo puzles para llegar cada vez más abajo intercambiando entre diferentes personajes (muy similares todos) para apoyarse entre ellos y llegar cada vez más abajo.

El arsenal preferido de cada rescatista incluye una pistola, con la cual disparar a los enemigos; un rifle de gancho para escalar, que puedes disparar hacia una pared; una esfera de exploración que te permite explorar zonas sin correr peligro que un alien te mate; entre otros aparatos que te permiten explorar y abrir camino.

Respecto a la historia, es interesante hasta el punto en que uno descubre algunas cosas relevantes mientras navega (o logras navegar) a través del juego. Pero las limitaciones gráficas también hacen lo suyo y resulta insuficiente.

Rejugabilidad y diversión: 3.0 / 5.0

No podría decir que disfruté en demasía Hidden Deep. Si bien es un producto muy avanzado para haber sido desarrollado por una sola persona, existen ciertos requisitos que un juego debe tener para poder disfrutarse, entre ellos una sólida implementación de los controles de juego y mecánicas que ofrezcan una recompensa suficientemente atractiva al riesgo. De otra manera, el juego parece una cuesta arriba y comienza a sentirse tarea.

Dejo desierta la parte de rejugabilidad por no haber conseguido identificar un apartado relacionado a este punto y porque, según palabras del mismo desarrollador, es un juego aún en construcción.

Conclusión 3.0 / 5.0

Hidden Deep es un esfuerzo encomiable por brindar una experiencia muy cercana a los plataformeros 2D clásicos de los noventa; pero me parece que intenta abarcar mucho y no lo hace tan bien, especialmente en aspectos claves como la jugabilidad. Pero, como comenté, este es un juego aún en construcción y las bases están ahí. Auguro que en un momento posterior las cosas podrán cambiar y Hidden Deep llegará a ser un referente en su género.