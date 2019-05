Estas son -en mi opinión- las cinco mejores adaptaciones cinematográficas de videojuegos. | Fuente: Difusión

Esta semana vi Pokémon: Detective Pikachu. Entretenida, divertida, por momentos nostálgica. Pese a mis temores de otra mediocre adaptación cinematográfica de un videojuego, salí de la sala con una grata sensación. Ryan Reynolds y compañía no me decepcionaron.

Con ello, queda abierta la interrogante: ¿Detective Pikachu es la mejor película basada en un videojuego? Para mí, no. Si bien los valores de producción son millonarios y el reparto remarcable, creo que otros filmes se imponen en mis preferencias.

Así, sin más, los dejo con mi top 5:

5. Silent Hill (2006)

La adaptación al cine de Silent Hill mantiene divididos a los fanáticos. Unos la odian, otras la aceptan. Nadie la ama. Yo soy de los segundos: pese a que trastoca la historia original del videojuego de Konami, creo que la ambientación y las sensaciones que transmite son muy fieles al producto original. Aceptable, nada más. Y eso ya es un mérito. Lamentablemente, tuvo una secuela para el olvido que borró del mapa todo lo bueno que pudo haber hecho su predecesora.



4. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

La todopoderosa Disney apadrinó esta superproducción que trató de emular el éxito de Pirates of the Caribbean. Y para tal fin se juntó a un puñado de estrellas de Hollywood (Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Alfred Molina, entre otros) bajo la dirección de Mike Newell. El resultado: un blockbuster que recaudó más de 330 millones de dólares alrededor del mundo. Como producto, el filme es entretenido y por momentos emocionante, pero la trama es inconsistente y poco memorable. Para pasar el rato, nada más. Recuerdo que a la par se lanzó el (aceptable) videojuego The Forgotten Sands que unía cabos entre los dos primeros títulos de la trilogía de Ubisoft.



3. Pokémon: Detective Pikachu (2019)

Como dije líneas: Entretenida, divertida, por momentos nostálgica. Es una adaptación notable, con unos efectos especiales abrumadores y una trama más que aceptable. Hay un respeto por la franquicia y -en especial- por los carismáticos Pokémon. Tal vez en unos años la revalorice, pero ahora, en caliente, creo que no supera lo hecho por las que lideran mi listado.



2. Rampage (2018)

El éxito de Rampage (más de 400 millones de dólares en taquilla) se debe a dos factores: la presencia de Dwayne ‘No me llames La Roca’ Johnson y el desconocimiento del gran público de que estábamos ante una adaptación de un videojuego. Esto permitió a los guinistas jugar con el argumento y adaptarlo para el lucimiento del protagonista. Quienes hemos jugado el título de Midway Games (1986) comprobamos que el argumento de la película es totalmente contrario al del videojuego, pero esto no quita que la producción hollywoodense sea satisfactoria.



1. Mortal Kombat (1995)

Pese a ser una adaptación edulcorada del videojuego de la desaparecida Midway Games, el filme respeta mucho del producto original: trama, ambientación y personajes. Además, la película tuvo una banda sonora magistral, destacando el tema principal, que hasta hoy es gratamente recordado por los fanáticos (al punto que Mortal Kombat 11 usó esta canción para su promoción). Debido a su inusitado éxito comercial (más de 122 millones de dólares), New Line Cinema apostó por una secuela, Mortal Kombat: Annihilation (1997), pero los resultados fueron devastadores: una de las peores adaptaciones jamás hechas.



Mención Honrosa: Street Fighter (1994)

Mientras hacía el listado, pensaba en algunas películas que quedaron fuera, como Tomb Raider (2018) o Assassin's Creed (2016), que podría considerarlas aceptables. Pero, si un filme merece una mención honrosa en este ranking, ese es Street Fighter (1994): es una de esas películas que entran en la categoría ‘es tan mala que es buena’. Sí, se trastocó casi todo del videojuego: argumento, el origen de los personajes, la música, pero tiene ese “no sé qué” que te mantiene enganchado hasta el final. Si me la encuentro mientras hago zapping, dejo de cambiar de canales.