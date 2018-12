El 2019 promete ser un año cargado de buenos estrenos. | Fuente: Más Consolas

Ya vamos cerrando el 2018, y como es tradición en Más Consolas toca hacer algunos listados. Y el primero será, como siempre, el de los videojuegos más esperados del próximo año.

Antes de empezar, aclaro que es un listado particular y en extremo subjetivo, basado en mis gustos y expectativas. Así que si falta alguno es porque simplemente no me emociona lo suficiente o tengo pocas esperanzas en él, lo cual no quiere decir que pueda ser un buen juego.

Por ello, desde ya, los invito a compartir sus propias listas en la sección de los comentarios. Sin más, arranquemos:

15. Ori and the Will of the Wisps

Esperada secuela de Ori and the Blind Forest (2015). El apartado artístico y la música de este título me tienen muy esperanzado. Es una de las principales apuestas de Xbox One para el próximo año (aunque también sale para PC).



14. Anthem

Anthem me tiene intrigado. Lo nuevo de Bioware -creadores de Mass Effect y Dragon Age- promete ser una experiencia jugable memorable y quienes lo han probado solo tienen palabras de reconocimiento para el proyecto. Puede ser lo mejor del 2019.



13. The Pathless

Lo nuevo de Giant Squid Studios, creadores del notable Abzû, fue presentado durante la ceremonia de The Game Awards 2018 y particularmente fue de lo más llamativo de la noche. The Pathless se ve hermoso y basta ver el tráiler para comprobarlo.



12. Ace Combat 7: Skies Unknown

Le tengo mucha fe al nuevo título de la longeva saga de aviones. No juego un Ace Combat desde la generación de PlayStation 2, pero los avances y las referencias que tengo de colegas que ya han probado Ace Combat 7 me tienen con las expectativas al tope. Llega el 18 de enero.



11. Jump Force

Los recientes anuncios en torno al juego han hecho subir mis expectativas al techo. Jump Force junta a personajes de animes de la talla de Dragon Ball Z, One Piece, Rurouni Kenshin, Naruto Shippuden, Saint Seiya, entre otras.



10. Bayonetta 3

Dudaba en poner este título en el listado porque desde su anuncio en The Game Awards 2017 no se sabe nada de su estado de desarrollo. Sin embargo, creo que Nintendo necesita este lanzamiento para repotenciar el catálogo de su Switch en el 2019.



9. Metro Exodus

La nueva entrega de la saga postapocalíptica 4A Games tiene varios años en desarrollo y por fin en 2019 se estrena. Los avances son muy prometedores y el estudio ucraniano está tan confiado en sus resultados que adelantó el lanzamiento para el 15 de febrero.



8. Sekiro: Shadows Die Twice

Hablar del nuevo proyecto de Hidetaka Miyazaki y From Software es garantía de calidad. Sekiro: Shadows Die Twice está ambientado en el Japón Feudal, y los avances mostrados no dejan dudas de que el proyecto tiene su propia identidad y no es un nuevo Darks Souls. Apunten la fecha: 22 de marzo.



7. Mortal Kombat 11

Tras varias semanas de rumores -incluida la pataleta de un actor de doblaje-, en The Game Awards 2018 finalmente se confirmó el desarrollo de Mortal Kombat 11. Pero lo más sorprendente fue que la fecha de lanzamiento esté tan cerca: 23 de abril.



6. Doom Eternal

El reinicio de la saga de id Software, en 2016, fue magnífico, uno de los mejores lanzamientos de aquel año. Por ello, el anuncio de la secuela ha generado gran expectativa. Y los avances de Doom Eternal no hacen más que reforzar esta idea.



5. Cyberpunk 2077

Pese a ser -en teoría- un estudio independiente, CD Projekt ya se ha ganado a pulso su prestigio en la industria de los videojuegos. The Witcher 3: Wild Hunt es hasta ahora uno de los mejores títulos de la generación, y todo apunta a que Cyberpunk 2077 mantendrá el nivel de calidad al que los polacos nos tienen acostumbrados.



4. Ghost of Tsushima

Japón Feudal, samuráis y Sucker Punch, ¿una combinación ganadora? El nuevo título de los creadores de inFAMOUS tiene muy buen aspecto, y apunta a ser uno de los grandes lanzamientos de la recta final de PlayStation 4. Lamentablemente, aún no tiene fecha de estreno confirmada.



3. The Last of Us Part 2

¿The Last of Us necesitaba una secuela? Esta pregunta me la vengo haciendo desde que se anunció la segunda parte del juegazo de Naughty Dog. Ya que PlayStation decidió convertir el juego en franquicia, solo nos queda esperar con altas expectativas la continuación de la historia de Joel y Ellie.



2. Devil May Cry 5

Lo nuevo de Capcom se ve brutal. Debo confesar que de la franquicia solo he jugado el polémico DmC (2013), por lo que desempolvaré mi querida PlayStation 3 para jugar los primeros títulos de la saga antes del estreno de Devil May Cry 5, fechado para el 8 de marzo.



1. Resident Evil 2

Nunca pensé que un remake pudiera causarme tanta expectativa, no solo por mis reparos a este tipo de productos sino por los naturales temores de que no se logre igualar al genial juego de 1998. Sin embargo, tanto los avances como el magnífico Resident Evil 7 (2017) parecen ser aval suficiente de que el remake de Resident Evil 2 dejará contentos a todos.



Menciones honrosas

Antes de cerrar el post, menciono algunos títulos que no incluí en el listado final pero que definitivamente me interesa jugar en el 2019: Kingdom Hearts 3 (imposible no enamorarse de los personajes de este magnífico crossover), Days Gone (puede sorprender cuando llegue al mercado), Shenmue 3 (con el tiempo he ido perdiendo hype por él), Rage 2 (los avances son prometedores), Code Vein (el Dark Souls anime), Dying Light 2 (el primero me encantó), Death Stranding (demasiado tiempo de desarrollo y poca información concreta me tienen desconcertado y poco entusiasmado, pero es un juego de Hideo Kojima), The Elder Scrolls 6 (a medida que sepamos más del proyecto irá aumentando el hype), Metroid Prime 4 (poquísima información, pero mucha confianza en Nintendo) y Final Fantasy 7 Remake (espero que este año se confirme la fecha de lanzamiento).