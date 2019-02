El primer juego de Mortal Kombat llegó al mercado en octubre de 1992. A la fecha tiene más de 20 títulos, entre canónicos, spin-offs y ports. | Fuente: NetherRealm Studios

Durante mis vacaciones se realizó la presentación oficial de Mortal Kombat 11, la nueva entrega de la popular franquicia de NetherRealm Studios. El juego luce genial y los fatalities -marca de fábrica de la serie- se ven más brutales que nunca.

Por ello, se me ocurrió hacer un listado sobre los mejores juegos de la franquicia. Y no son pocos, ya que hablamos de una saga con casi 30 años de antigüedad, en la que han desfilado varios títulos canónicos, algunos spin-offs y su buena dosis de ports.

Antes de empezar con mi listado debo aclarar dos cosas. 1) Es un ranking completamente subjetivo, por lo que es muy probable que mis gustos no coincidan con los suyos; y 2) Incluiré en el listado todo tipo de juegos, no limitándome a las entregas canónicas.

5. Mortal Kombat: Shaolin Monks (2005)

A la tercera es la vencida. Tras el discreto Mythologies y el olvidable Special Forces, la extinta Midway volvió a apostar por el género del beat 'em up, pero esta vez la apuesta fue harto satisfactoria. Shaolin Monks no solo tenía una buena historia (pese a las licencias que se tomó para reinterpretar los primeros dos Mortal Kombat), sino que su jugabilidad estaba muy bien lograda (integrando los famosos fatalities a la lucha). Sería genial que NetherRealm Studios vuelva a apostar por lanzar juegos de este género.



4. Mortal Kombat (1992)

El inicio de todo. Sería injusto no darle a Mortal Kombat el reconocimiento que merece, ya que marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos. No solo destacó por su apuesta gráfica, sino especialmente por su tono maduro y gore, que escandalizó a la sociedad de la época (al punto de que el Gobierno de EE.UU. creara la ESRB, el sistema de calificación de edad de los videojuegos). Lamentablemente, las conversiones a consolas domésticas, en especial a Super Nintendo, dejaron mucho que desear.



3. Mortal Kombat: Deception (2004)

La generación de PlayStation 2, Xbox y GameCube gozó de notables entregas de Mortal Kombat, empezando con el más que aceptable Deadly Alliance (2002). Por fin, la saga daba un real salto al 3D, aplicándolo correctamente tanto en su jugabilidad como en sus gráficos. Así, todo lo aprendido en Deadly Alliance, se mejoró y amplió en Deception. El juego me gustó especialmente por su campaña (el Modo Konquest), en el que vimos la historia de Shujinko.



2. Mortal Kombat (2011)

La reivindicación. La saga estuvo de tumbo en tumbo durante varios años. Tras el fallido experimento Mortal Kombat vs. DC Universe (2008) y la posterior disolución de Midway (2009), muchos temieron el final de la franquicia. Felizmente, esto no pasó, y el retorno de Mortal Kombat fue por todo lo alto. El título de 2011 no solo sirvió de reboot de la historia, sino que relanzó la saga más sangrienta y brutal que nunca. Un gran videojuego de peleas, el mejor Mortal Kombat de los últimos años.



1. Mortal Kombat II (1993)

Más sangriento y gore que el original, con mejores gráficos y con una historia memorable. Mortal Kombat II fue un salto cualitativo indiscutible y llevó a la saga a la palestra de la industria de los videojuegos. Además, sirvió de carta de presentación para clásicos personajes de la saga, como Baraka, Kung Lao, Kitana, entre otros. A diferencia del primer juego, los ports de esta secuela para las consolas domésticas fueron fieles al original, multiplicando el número de fanáticos.



Menciones honrosas

Hay otros juegos de la saga que podría destacar, pero no los incluí para ceñirme realmente a mis favoritos. Acá los menciono para que quede constancia: Ultimate Mortal Kombat 3 en su versión de arcade (con el debut de los Brutalities); el correcto Mortal Kombat 4, con el que debutaron los gráficos en 3D (pero se jugaba como en los juegos pasados); el mencionado Mortal Kombat: Deadly Alliance (genial debut en la generación de PlayStation 2 y Xbox) y Mortal Kombat X, último juego de la franquicia hasta la fecha.

Estos son -para mí- los mejores videojuegos de Mortal Kombat. ¿Cuáles son tus favoritos?