Persona 5 Strikers se estrenó el pasado 20 de febrero en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. | Fuente: Atlus

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 11 de marzo del 2021 - 9:03 AM

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, esta vez con un análisis de Persona 5 Strikers, un beat 'em up que sirve de secuela del notable Persona 5. ¿Vale la pena invertir en este videojuego?, ¿qué ofrece este título? Sin más preámbulo, los dejo con el análisis de nuestro colaborador eficaz:

Hace unos meses ahorré un poco y me di el gustito de comprar una computadora de especificaciones un poco modestas; y así le abrí la puerta a los juegos de PC. Por ello, cuando Fernando me ofreció realizar un review sobre Persona 5 Strikers, opté por hacerlo en su versión para PC.

Jugar en PC es un universo completamente diferente a consolas. En mi caso, la mayor diferencia fue que, en consolas, todo es muy ‘plug and play’, pero en PC existen muchas configuraciones que tienen que hacerse para lograr sacarle mejor partido al juego.

En fin, sin más preámbulos, les pasaré a brindar mis impresiones acerca de Persona 5 Strikers, que es una secuela del anterior Persona 5 (2016), que fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation 4.

Historia: 3.5 / 5.0

La historia del juego se basa en una extensión de la historia del juego original. Nuestros héroes (y heroínas) vuelven a la acción en una nueva aventura que reutiliza lo que ya funcionaba en la entrega pasada. Suceden una serie de comportamientos extraños en la ciudad de Tokio, y nuestros ladrones favoritos se encargan de investigar la nueva versión de los ‘Palacios’, que ahora son llamados cárceles.

A diferencia de los palacios, las cárceles albergan un monarca que ha pasado por una experiencia traumática que hace que empiece a robar ‘corazones’, afectando el comportamiento de la población. En concreto, nuestra primera monarca es Alice una idol local que ha tenido mucho éxito en muy poco tiempo y que ha estado robando los deseos de sus fans para hacerse más popular.

Luego, nos iremos de Tokio para viajar por el país tratando de investigar casos similares en otras prefecturas. En esta ocasión, la aplicación que nos lleva al metaverso es EMMA, una IA que funge como una red social donde fans pueden interactuar con sus estrellas.

Para no entrar en el terreno del spoiler, puedo decir que, si bien la historia no es mala, siento que me están contando Persona 5 de nuevo. No hay muchas novedades, salvo ciertos giros argumentales por aquí y por allá, pero nada realmente icónico.

Jugabilidad: 4.5 / 5.0

Aquí debo decir que el juego me sorprendió y sobrepasó mis expectativas. Las primeras impresiones que me llevé con los tráileres fueron las de un título con una jugabilidad como la de Dynasty Warriors, algo que no siempre funciona. Y es que este tipo de juegos te llenan la pantalla con enemigos, y uno tiene la tarea de golpearlos repetidamente hasta verlos morir. ¡Y esto se puede repetir por horas! Y, por ende, puede llegar a ser aburrido.

No obstante, en Persona 5 Strikers, es casi todo lo contrario: los enemigos son las personas de siempre (Jack Frost, Succubus, Archangel, etc.), por lo cual no resulta aburrido encontrarlos como enemigos en un sistema de pelea más hack and slash y no tipo RPG por turnos.

Además, si bien se incluyen enemigos por montones en la pantalla, puedes llegar a divertirte con las mecánicas que se presentan, ya que hay enemigos de relleno, enemigos de nivel medio y mini bosses conviviendo en las cárceles. A los primeros, simplemente pégales y ya; en los segundos, tienes que por lo menos usar un poder para que te los saques de encima; y en los mini bosses, tienes que romper su escudo para poderles hacer un daño considerable, y este escudo solo se rompe si los golpeas con un ataque técnico o con un elemento (fuego, por ejemplo) que les haga daño adicional. De ahí que hay ciertas capas de estrategia, más allá de solo golpear indiscriminadamente.

Había comentado que el sistema es hack and slash. Pues sí, nuestros protagonistas ahora se pueden mover por la pantalla y esquivar ataques, lo cual se ha implementado bastante bien, puesto que existen:

-Ataques físicos

-Ataques especiales

-Combos

-Ataques con arma

-Ataques de Personas

-Toma de posta / ataque de abanico / ataque combinado

Los combos se hacen con una sucesión determinada de ataques físicos y culminan siempre con un ataque especial. Los ataques con arma se pueden hacer presionando un botón para apuntar y otro para disparar. En el caso de los ataques con personas, estos tienen un radio de acción y una intensidad, tal como en el Persona 5 original.

Hay que elogiar el trabajo del equipo de desarrollo, ya que han sabido adaptar la jugabilidad clásica de Persona a un esquema más moderno. No es perfecto, eso sí, ya que en algunos momentos puede ser muy fácil y en otros despiadadamente difícil, por lo que en algunos casos morirás y tendrás que levelear bastante para poder vencer al boss de turno.

Existen también misiones secundarias que puedes cumplir en las cárceles que ya has pasado. Estas pueden servir para lograr incrementar tu nivel y conseguir ítems a cambio.

Gráficos y banda sonora: 5.0 / 5.0

Estaba pensando si encontré algún detalle por el cual bajarles el puntaje a estos apartados, pero no pude. En principio, el juego no apunta a ser un portento tecnológico, por lo cual no aplican las mismas reglas en el apartado gráfico. El renderizado de escenas es adecuado y se ve bien, ya que el reto en este tipo de juegos es hacer un buen render de personas tipo anime, lo cual se cumple bastante bien.

El diseño artístico de las personas ya de por sí era bueno, así que no puedo objetar nada aquí. Uno podría decir que el renderizado de las ciudades es deficiente, pero no daña la experiencia, así que ese nivel está bien para poder conservar la puesta en escena.

Los poderes y efectos de luces son coherentes: no deben ser muy llamativos porque, de lo contrario, tomarían demasiado protagonismo. No encontré bajones de frames ni errores en la geometría del juego ni el motor de colisiones, así que por ese lado todo bien.

La banda sonora es soberbia: las canciones siguen el mismo ritmo jazz moderno, con hip hop y funk. El papel digital no me alcanza para mencionar lo potente que es esta banda sonora, así que deben escucharla por ustedes mismos. El doblaje en inglés es bastante bueno, logra transmitir más sensaciones que otro tipo de doblajes que he escuchado.

En resumen, Persona 5 Strikers tiene un perfecto en este apartado.

Rejugabilidad y diversión: 4.0 / 5.0

Lleva 4 de 5 puntos, pero a las justas. La verdad es que el juego es divertido, mientras lleva un nivel de desafío coherente a la progresión, pero en algunos casos puede ser repetitivo, especialmente en las misiones secundarias (aunque estas no son obligatorias).

Mi consejo es que solo vayan a las misiones secundarias si necesitan más nivel para vencer un boss. Fuera de eso, son prescindibles (para los que no son completacionistas).

Si hablamos de rejugabilidad, pues el cielo es el límite con tus Poke... perdón... Personas, puesto que las puedes hacer subir de nivel y así desbloquear nuevos y mejores ataques. Lo cual se puede conseguir jugando y rehaciendo las cárceles varias veces.

Conclusión: 4.0 / 5.0

Persona 5 Strikers es una secuela que apuesta arriesgado, pero felizmente llega a colmar e incluso sobrepasar las expectativas. Es un juego obligatorio para quienes jugaron Persona 5, y una gran opción para aquellos que vieron el anime y quieren saber qué sigue. Me animo a decir que los puristas del género RPG lo encontrarán cuando menos innovador, mientras que al público en general que le agrade el nuevo estilo de juego, se enganchará de inicio a fin, e incluso más allá.