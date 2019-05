World War Z llegó al mercado el pasado 16 de abril para PlayStation 4, Xbox One y PC. | Fuente: Saber Interactive

El camarada Beto Pinto vuelve a colaborar con Más Consolas, con un análisis de World War Z, lo nuevo de Saber Interactive para PlayStation 4, Xbox One, y PC. Debo admitir que este título estuvo completamente fuera de mi radar hasta que vi uno de sus tráileres y captó mi atención. ¿Tendrá lo que se necesita para imponerse en el ya saturado género de los videojuegos de zombis? Los dejo con el análisis de nuestro colaborador eficaz:

El fenómeno zombi en la cultura popular no es reciente, desde películas como el Dawn of the Dead (El amanecer de los muertos), de 1978, hasta series de televisión recientes como The Walking Dead (2010). Los muertos vivientes se han hecho muy populares.

Para no ahondar en temas accesorios, podemos decir cualquier idea comercial incrementa sus chances de ser un hit si incluye a nuestros amigos ‘comecerebros’ como parte su propuesta, y los videojuegos no han sido la excepción.

Lo han demostrado obras de arte como Resident Evil en sus primeras iteraciones y hasta Call of Duty incluye a los zombis como parte de su oferta de entretenimiento. Por mi lado, creo que esto con el tiempo ha llegado a ser contraproducente, debido a una saturación de contenido similar de diversa calidad.

Hace unas semanas pude probar World War Z (Saber Interactive), un juego inspirado en la película del mismo nombre (que está inspirada, a su vez, en una novela). Si bien la empresa desarrolladora no es indie, podríamos decir que no es parte de las principales del medio, por lo cual mis expectativas en algunos aspectos fueron moderadas.



-Jugabilidad 3.5 / 5

World War Z nos brinda desde el inicio una experiencia completa respecto a la jugabilidad del título. Eché de menos un tutorial consistente, ya que en mi primera misión accedí por el matchmaking a una misión avanzada. El juego no te lleva de la mano, sino que te coloca en una situación donde tienes que aprender todas las mecánicas en el camino.

Al inicio, debes seleccionar si vas a jugar solo o en cooperativo online, y a continuación escoger tu clase. Cada clase se especializa en algún tipo de habilidad táctica o de ataque, como puede ser un especialista en armas de fuego o ataques melee, así como también de supervivencia.

Luego, el juego te emparejará con tres jugadores que hayan escogido el mismo nivel de dificultad y misión (opcional) que tú. Una vez que haya comenzado la misión, tendrás que cumplir objetivos, como encontrar llaves para abrir puertas o presionar diversos interruptores desperdigados en el mapa para avanzar por el escenario y similares.

Todo esto mientras te abres paso a través de hordas interminables de zombis. Es importante mencionar que a lo largo del mapa encontrarás armas de diferente tipo para lidiar con los zombis, y si llegas a acumular suficientes bajas, tus armas aumentarán de nivel y ganarán prestaciones adicionales.

Las misiones están bien diseñadas, pero lamentablemente carecen de originalidad. El juego incluye un contenido ‘Jugador contra Jugador’ de una calidad modesta. Se puede decir que es una buena idea, pero no es el foco principal de la experiencia.

-Gráficos y banda sonora 3.5 / 5

Saber Interactive ha conseguido mantener equilibrio entre vistosidad y fluidez en el juego. Los gráficos no son los más detallados, pero permiten que el juego fluya sin bajones de framerate o bugs con la física, más aún considerando la cantidad de enemigos en pantalla.

Casi todo el mapa está renderizado adecuadamente, pero no permite interacción entre los objetos, más allá de lo que está scripteado como parte de la misión. Nuevamente, esto es adecuado, porque el juego lo necesita así para poder plantear el escenario de la misión.

Respecto a la banda sonora, los efectos de sonido son cumplidores y se hace una mención positiva a los diálogos de los personajes, ya que las misiones se desarrollan con cierto diálogo situacional respecto al escenario, ya que los personajes, mientras avanzas a través de los objetivos, comentan información acerca del apocalipsis zombi que están viviendo.



-Historia 2.5 / 5

World War Z se basa es una película y un libro homónimos que cuentan una historia, pero mi interpretación es que el videojuego no la aprovecha. A lo sumo, nos enteramos del trasfondo de los personajes a través de una suerte de menú de biografías, pero no añaden mayor valor a la experiencia que ser un componente informativo.

Tampoco hay demasiados cutscenes, salvo los que son mandatorios dentro de la misión, así que este apartado también queda corto respecto a lo que podríamos esperar.

-Rejugabilidad y diversión 3 / 5

World War Z apuesta fuerte por el contenido multijugador y generar entretenimiento debido a las situaciones que pueden darse en un juego donde interactúas con otras personas en una misión. Es bastante obvia la intención de mantener al jugador enganchado planteando diversos niveles de dificultad para cada misión y esperar que el reto sea aquello que incite al jugador a seguir invirtiendo horas.

Yo no soy partidario de esta idea, si es que como desarrollador no estás dispuesto a generar contenido con cierta regularidad, porque en cualquier juego donde tengas que grindear termina por aburrir si no ofreces nuevas experiencias, por más que el reto sea (valga la redundancia) retador.

La diversión va de la mano con esto. Estoy seguro que disfrutarán pasar por las misiones unas cuantas veces y notarán cómo la dificultad se hace más llevadera conforme vas subiendo de nivel, pero esto tiene fecha de caducidad.

-Conclusión y nota final: 3 / 5

World War Z toma ideas de diversos juegos que le precedieron (Resident Evil, Left 4 Dead, entre otros) y las aplica correctamente, pero no ofrece nada nuevo y su contenido es limitado. Espero que Saber Interactive ofrezca actualizaciones que incluyan nuevas misiones para darle más atractivo al producto.