Streets of Rage 4 está disponible para consolas y PC. | Fuente: Dotemu

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 03 de agosto del 2021 - 11:59 AM

¿Creerán que nunca jugué Streets of Rage? En los noventa, acceder a una Sega Genesis era algo complicado en nuestro país (ni en los ‘vicios’ de mi barrio había para alquilar), por lo que me conformé con otros exponentes del género beat 'em up, como Final Fight y Double Dragon.

Tras su tercera entrega, estrenada en 1994, Streets of Rage entró a una inexplicable pausa. Tal vez ya había pasado la era dorada de los beat 'em up, no lo sé. Pero la saga parecía condenada a no volver más.

Tuvieron que pasar más de 25 años para volver a saber algo de la clásica franquicia. Los estudios Dotemu, Lizardcube y Guard Crush Games unieron esfuerzos para editar Streets of Rage 4, la esperada cuarta entrega. Pese a la pandemia, el videojuego de estrenó en abril de 2020, y el resultado fue más que satisfactorio, tanto a nivel de ventas como de la crítica especializada.

Yo recién he tenido la oportunidad de jugar Streets of Rage 4, a propósito del lanzamiento de Mr. X Nightmare, su primer DLC, y debo reconocer la calidad de este producto.

No solo estamos ante un beat 'em up a la vieja escuela, con movimientos pausados y un nivel de dificultad bastante medido. No puedo negar que lo pasé genial pasando este videojuego, aunque debo reconocer que me quedé con ganas de más, ya que sus 12 fases se pueden terminar en poco más de tres horas (si es que lo juegas en solitario).

Streets of Rage 4 incluye la posibilidad de jugar en cooperativo offline y online. He probado la opción en línea y debo reconocer que está muy bien optimizada, sin problemas para conseguir partida ni ralentizaciones incómodas (al menos en la versión de PlayStation 4, que es la que probé para este análisis).

Un DLC que suma, pero no mucho

El pasado 14 de julio se estrenó Mr. X Nightmare, el primer DLC del juego. Este nuevo contenido no trae nuevas misiones de campaña, lo que hubiera sido lo ideal. El principal agregado es una modalidad de supervivencia, en el que debemos hacer frente a oleadas de enemigos. Acabada cada oleada, tendremos la posibilidad de coger potenciadores para mejorar nuestra performance.

Resalto, eso sí, que esta modalidad incluya retos online que se renovarán constantemente, así como la posibilidad de subir de nivel a nuestros personajes, a fin de ir ganando nuevos movimientos y poderes que podremos personalizar.

Además, este DLC incluye nuevos personajes: Estel Aguirre, Max Thunder y Shiva, así como nueva música y marcadores. Todo a la friolera de $ 7.99.

¿Vale la pena invertir en Streets of Rage 4 a estas alturas? Sí, lo vale. Estamos ante una de las joyas del 2020, que sigue vigente aún hoy y -creo- lo estará por muchos años más. Por el DLC, no me iría de cabeza, pero si consiguen una buena oferta (como las he visto en Steam), aprovechen y disfruten. No se arrepentirán.