Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 20 de mayo del 2022 - 11:11 AM

Esta semana tuve la oportunidad de probar la alfa cerrada de MultiVersus, el nuevo videojuego de peleas al estilo Super Smash Bros., que reúne a diversos personajes de la compañía Warner Bros.

El videojuego, desarrollado por los estadounidenses de Player First Games, no descubre la rueda en el género, ya que el enfoque es similar a otros títulos del mercado: el objetivo es sacar a tu oponente del escenario y así ir sumando puntos hasta que se acabe el tiempo del combate.

Cada peleador tiene un contador de daño, que determina su resistencia. Así, si tu personaje tiene mucho daño acumulado, su resistencia será baja y no podrá soportar un golpe fuerte: recibirlo será prácticamente sinónimo de quedar fuera de combate.

En la alfa cerrada, probé cuatro modos de juego distintos: uno contra uno, peleas en parejas, peleas contra bots y todos contra todos. De estos, me quedo con el último, ya que la arena de combate se convierte en caos total, en el que por momentos pierdes la ubicación de tu personaje. Esto se me hizo sumamente divertido y fue donde pasé más tiempo.

Pese a ser una alfa cerrada, no tuve mayores problemas de conexión; pero sí por momentos me costó encontrar partida, aunque esto probablemente se debe a que no muchos jugadores han tenido acceso a este avance, por lo que no siempre hay usuarios conectados para formar las parties.

Fuera de eso, puedo decir que la alfa cerrada me ha dejado sensaciones positivas y muchas ganas de invertir más tiempo en MultiVersus, a fin de poder ver todo su potencial. ¿Se podrá hacer un espacio en el género de los ‘Smash Bros.’? Su lanzamiento está programado para este 2022.

Entrevista con la productora de Player First Games

Aparte de tener acceso a la alfa cerrada, también tuve la oportunidad de entrevistar a Phoebe Stokes, productora de Player First Games, con quien conversé del proceso de desarrollo de MultiVersus, los planes de cara al lanzamiento, eventuales colaboraciones con otras compañías, entre otros temas.

Tengo entendido que MultiVersus es el primer videojuego desarrollado por Player First Games. ¿Cuál es la experiencia previa de los miembros del estudio?

No puedo compartir muchos detalles, pero nuestro equipo está lleno de veteranos de la industria que son apasionados del género y queremos realmente hacer algo que los jugadores disfruten.

¿El diseño artístico al estilo cartoon fue siempre la primera opción para MultiVersus?

Tendrías que hablar con nuestro director de arte, pero sé que el objetivo del estilo artístico fue tratar de encontrar una manera de unir a todos los personajes de todos estos universos. Fue algo que tomó un tiempo, pero creo que lo conseguimos.

MultiVersus incluye crossplay y crosssave. ¿Fue complicado implementar estas características en el juego?

Fue definitivamente un desafío para el desarrollo, pero valió la pena; porque creo que todo el mundo quedará contento de saber que sus archivos de guardado pueden pasar de PlayStation a Xbox y a PC, a cualquier plataforma en la que decidan jugar.

MultiVersus está saliendo para consolas de actual y pasada generación. ¿Fue complicado para el equipo desarrollar el juego en PlayStation 4 y Xbox One?

Fue complicado, lo tengo que decir; porque el hardware de esas consolas en muy antiguo, hablamos de más de doce años. Pero logramos mantener un framerate bastante estable en esas consolas y el gameplay se siente bastante suave para el hardware con el que estuvimos trabajando. Pero creo que es un esfuerzo que ha valido la pena, teniendo en cuenta la situación actual, en la que conseguir consolas de nueva generación es prácticamente imposible. Estoy satisfecha de poder ofrecer el juego para la pasada generación, hasta que la gente pueda conseguir las nuevas consolas.

Yo soy uno de los que no ha podido comprar una PlayStation 5 por la escasez.

¡Es prácticamente imposible conseguir una! Por ello, tratamos de asegurarnos de trabajar en PlayStation 4 y Xbox One. Sabemos que es complicado conseguir (consolas de) la nueva generación, así que salimos para todas las generaciones.

Estimo que MultiVersus será un juego de larga duración. ¿Podrías asegurar que los usuarios de consolas de pasada generación tendrán el soporte y las actualizaciones durante todo el tiempo de vida de MultiVersus?

No puedo decir lo que pasará en el futuro, no tengo una bola de cristal; pero sí sé que queremos comprometernos de ser lo más accesible posible. Si eso pasa (ya no brindar soporte para consolas de pasada generación), será nuestro último recurso. Pero esperamos mantener el juego en todas las consolas en las que estamos saliendo.

MultiVersus será gratuito desde su lanzamiento. ¿Siempre se contempló el modelo free-to-play o hubo la posibilidad de lanzar un juego a full price?

Realmente no lo sé. No estoy segura, pero puedo decirte que nuestro lema es ‘los jugadores primero’; y creo que, si miramos al pasado, asumo que tomamos esa decisión porque queríamos ser lo más accesible posible para todas las audiencias y el free-to-play era la forma de hacerlo así.

Siempre hay un peligro de convertir un free-to-play en un pay-to-win. ¿Qué previsiones se han tomado para evitarlo?

Habrá monetización en MultiVersus. No puedo revelar todos los detalles; pero prometemos no incluir ningún sistema pay-to-win. Todo el contenido, como personajes o perks, serán desbloqueables jugando.

¿Habrá eventualmente un Modo Historia en MultiVersus, tal vez vía DLC de pago?

No tenemos ninguna información sobre un Modo Historia, pero sí creo que una cosa muy divertida que está en el juego son los diálogos que hay entre los personajes. Por ejemplo, si juegas Superman contra Batman, habrá referencias a su rivalidad. No es un Modo Historia, pero es un detalle curioso.

MultiVersus estará en EVO 2022. ¿Esto quiere decir que hay potencial para entrar el circuito competitivo?

No puedo hablar mucho sobre los planes que tenemos para el EVO, pero sabemos que el juego local es una gran prioridad para la escena competitiva y de los torneos; y nosotros estamos trabajando activamente en el desarrollo de eso.

¿Habrá doblaje al español latino en MultiVersus?

Sí. Para la beta abierta de julio, tendremos las voces en español latinoamericano en el juego, así como francés, alemán, italiano y portugués.

¿El roster está cerrado o se tiene previsto ampliar la cantidad de peleadores?

Planeamos actualizar el juego y agregar más personajes a lo largo de los años.

¿Llegarán gratuitamente?

Como dije antes, no tenemos datos sobre la monetización en MultiVersus; pero todos los peleadores podrán ser desbloqueados jugando.

Del título del juego, podría inferirse que existe la posibilidad de incluir personajes de franquicias ajenas a Warner Bros. ¿Esto es una posibilidad real?

Quien sabe lo que traerá el futuro (risas). Por ahora, nuestros personajes confirmados son propiedad de Warner Bros.

¿MultiVersus ya tiene fecha de lanzamiento confirmada?

El lanzamiento está programado para el 2022. No hay fecha específica, pero la beta abierta empezará en julio y estará disponible para todos.