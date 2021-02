La demo de Balan Wonderworld está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. | Fuente: Square Enix

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 02 de febrero del 2021 - 9:36 AM

La semana pasada Square Enix lanzó la demo de Balan Wonderworld, el nuevo proyecto de Yuji Naka y Naoto Ohshima, creadores de Sonic y Nights Into Dreams. El videojuego fue anunciado a mediados del año pasado y desde sus primeros avances ha despertado creciente interés en la comunidad.

Balan Wonderworld es un videojuego de plataformas y acción en 3D, en el que podemos controlar a dos personajes: Leo Craig y Emma Cole. Ellos conocen al maestro Balan, quien los conduce a Wonderworld, un mundo donde deben hacer frente a diversos retos.

La demo cuenta apenas con un par de niveles y un enfrentamiento contra un boss, pero ya podemos ir sacando algunas conclusiones sobre lo que nos puede traer este videojuego, que se estrena el 26 de marzo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Terminar el avance me ha dejado sensaciones encontradas, ya que hay cosas que me han gustado, y mucho; pero también hay características bastantes deficientes, tanto a nivel gráfico como jugable.

Empecemos por lo positivo: sin duda, el apartado artístico y el diseño de personajes. Wonderworld me recuerda mucho a Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. El mundo, colorido y exagerado, tiene una personalidad interesante. Además, la historia me ha dejado intrigado. En este aspecto, la demo ha cumplido su cometido.

Los problemas están, para comenzar, en las mecánicas jugables: estamos ante un plataformas de acción en 3D bastante básico y con un control algo tosco para los tiempos que corren. El juego tiene una mecánica interesante, en la que coleccionamos disfraces, que nos otorgan habilidades especiales, como flotar unos segundos en el aire, un salto bombazo o lanzar ataques a distancia; pero el problema está en su implementación.

En la demo, podemos juntar varios tipos de disfraz (en el juego completo serán unos 80); pero desde ya veo problemas: cambiar entre disfraces es sencillo, apretando dos botones (R1/L1, en mi caso, ya que probé la demo en PlayStation 4). No obstante, cada cambio gatilla una pequeña secuencia, una suerte de pausa incómoda antes de poder controlar nuevamente al personaje.

Los enfrentamientos contra los enemigos me parecieron demasiado sencillos, ya que tienen poca resistencia y sus ataques son harto predecibles; aunque esto tal vez cambie con el juego completo, en el que -espero- tendremos niveles de dificultad para los más curtidos.

La música no me disgustó, pero francamente se me hizo muy repetitiva en los apenas 20 minutos que dura la demo. Nuevamente, espero que esto cambie con en el juego completo.

Un detalle que quiero mencionar es que durante mis sesiones en PlayStation 4 he tenido algunos bajones en la tasa de frames, algo que puede llegar a incomodar. Eso sí, he visto reportes en internet alertando de un desempeño muy deficiente en la versión de Nintendo Switch, algo que espero sinceramente que se corrija de cara al lanzamiento.

Como adelanté al inicio del post, tengo sensaciones encontradas tras probar la demo. Hay cosas que pueden mejorarse de acá al estreno del videojuego, que sigue llamándome poderosamente la atención debido el pedigrí de la gente detrás. Toca esperar al 26 de marzo para sacar conclusiones definitivas.