Cuando hablamos de cuidado bucal, lo primero que pensamos son dientes blancos, buen aliento y una sonrisa perfecta; sin embargo, la salud bucal va más allá de solo la estética: se relaciona con la salud general de todo el cuerpo. La boca no es un sistema aislado, al contrario, se conecta con el organismo de forma directa y es una vía de entrada no solo para alimentos, sino también de microorganismos y bacterias.

La boca es un componente importante de todo nuestro sistema y su salud repercute en todo el organismo de manera positiva o negativa

Existen muchos problemas médicos que se relacionan con la salud bucal. La caries o la gingivitis podrían ser signos o síntomas de un problema mayor en otra parte del cuerpo: desde enfermedades cardiovasculares hasta diabetes y afecciones de las vías respiratorias. ¿Cómo se conecta la boca con el resto del cuerpo? ¿Qué señales de alerta tener en cuenta? ¿Cómo cuidar nuestra salud bucal? A continuación, te explicamos más sobre la importancia de mantener una boca sana.

¿Cómo influye la salud bucal en la salud general de nuestro cuerpo?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3 500 millones de personas en el mundo. ¿Por qué es tan importante cuidar de nuestra boca? La respuesta es simple: las enfermedades bucales pueden ser un signo o síntoma de un problema mayor en otro órgano.

Debemos recordar que la cavidad bucal es un reservorio y vía de entrada de bacterias que pueden diseminarse a través de la sangre y causar infecciones en otras partes del cuerpo. Diversos problemas médicos pueden desarrollarse o agravarse a partir de problemas bucales.

9 de cada 10 personas en todo el mundo está en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental - OMS

Tal como menciona la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las enfermedades y trastornos bucodentales comparten factores de riesgo comunes a las cuatro principales enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.

En esa línea, los accidentes cerebrovasculares, endocarditis (infección del revestimiento interior del corazón), neumonía, bajo peso al nacer, infarto al miocardio o la falla cardíaca congestiva tienen como factor de riesgo las infecciones orales y están relacionadas directamente con el estado de la salud bucal.

Si hablamos de resfriados o gripe, la principal vía de contagio es la oral, pues a través de la boca pasan patógenos de infecciones respiratorias, incluido el COVID-19. Por eso, los expertos aconsejan poner especial cuidado en la boca, pues su correcta higiene ayuda a reducir la placa bacteriana, así tendremos menos riesgo de contagio y reinfección de enfermedades.

Dos de los problemas bucales más prevalentes en la población son la caries dental y la enfermedad periodontal o periodontitis, las cuales son infectocontagiosas. De hecho, el Perú es uno de los países con las cifras más altas de prevalencias de estas enfermedades. De no atenderse a tiempo, pueden provocar diversas molestias: desde mal aliento, dolor y pérdida de dientes hasta procesos infecciosos importantes no solo en la boca, sino incluso en el corazón y el resto del cuerpo.

¿Cómo se relaciona la higiene bucal con el corazón? ¿Cuáles son las señales de alerta?

¿La boca se relaciona con el corazón? Aunque no lo parezca, la respuesta es afirmativa y está relacionada con la periodontitis, una enfermedad bastante común caracterizada por una grave infección en las encías que puede causar pérdida de los dientes y afectar el corazón, agravando las enfermedades cardiovasculares (ECV).

El 30 % de pacientes en el Perú sufre de enfermedad periodontal – EsSalud

Conoce qué es la periodontitis en este video de 24 segundos. | Fuente: VITIS - Dentaid

Así, una mala higiene bucal puede causar periodontitis y esta, a la vez, un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardiaca y accidente cerebrovascular. Existe evidencia de que el tratamiento periodontal y la higiene oral ayudan en la prevención primaria de las ECV. Por ejemplo, los pacientes que se cepillan los dientes dos veces al día y mantienen una buena rutina de salud bucal pueden tener menos riesgo de eventos cardiovasculares agudos.

Esta enfermedad es preocupante también en personas con diabetes, ya que la periodontitis influye en el control del azúcar en sangre: está asociada con la hiperglucemia. A su vez, la diabetes mellitus aumenta la prevalencia, progresión y gravedad de periodontitis, por lo que los pacientes con esta enfermedad siempre deben mantener una adecuada salud bucodental.

Las periodontopatías graves afectan a casi el 10 % de la población mundial. Sus principales causas son la mala higiene bucodental y el consumo de tabaco - OMS

De igual forma, es importante saber que la periodontitis también está relacionada con enfermedades de alto riesgo como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), la enfermedad renal crónica y la arteriosclerosis. Aunque las enfermedades de las encías son enfermedades comunes entre los humanos, son bastante peligrosas. Si no se tratan a tiempo pueden causar pérdida de dientes, problemas en otras partes del cuerpo y, además, está asociada con una deficiencia en la nutrición, el habla y la autoconfianza.

La periodontitis se diagnostica fácilmente y puede ser clínicamente controlada. El éxito del tratamiento periodontal se asocia con una reducción de la inflamación sistémica, mejora del metabolismo de la glucosa y mejor calidad de vida.

¿Qué señales tener en cuenta para identificar un problema en las encías?

Uno de los signos más importantes de una infección en las encías es el sangrado al lavarse los dientes, lo cual se produce por bacterias que inflaman la zona.

La Asociación Americana de Periodoncia (AAP) indica que la enfermedad de las encías suele ser silenciosa, es decir, muchos de los síntomas no aparecen hasta las etapas avanzadas. Por ello, indica que debemos estar atentos a puntos como el enrojecimiento, inflamación y sangrado, así como al mal aliento persistente, pus y dientes flojos.

Por eso, la próxima vez que tengas alguna molestia en dientes, lengua, encías o en la cavidad bucal en general, debes acudir a un especialista de inmediato para evitar complicaciones. La buena noticia es que la mayoría de problemas de la salud oral puede prevenirse con buenos hábitos y chequeos regulares.

Conoce cómo se trata la periodontitis en este video de 24 segundos. | Fuente: VITIS - Dentaid

Prevención y salud bucal: ¿Qué productos usar para un cuidado adecuado?

Como hemos visto hasta ahora, mantener una buena salud bucal es vital para tener un cuerpo sano. Por eso, los expertos recomiendan lavarnos los dientes todos los días y mantener buenos hábitos de limpieza.

¿Cómo mantener una boca sana?

Sigue estos consejos para mantener tu boca saludable:

1) Cepíllate los dientes de arriba hacia abajo mínimo 2 veces al día o después de cada comida con una pasta dental con Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) que tenga 1450 ppm (partes por millón) de flúor.

2) Utiliza hilo dental o cepillo interproximal para limpiar entre los dientes 1 vez al día.

3) Realiza gárgaras con un enjuague bucal con Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) 2 veces al día durante 30 segundos.

4) Limpia tu lengua de atrás hacia adelante con un limpiador lingual 1 vez al día.

5) Cambia tu cepillo dental después de cualquier infección.

6) Guarda tu cepillo en posición vertical y con un capuchón con ventilación para evitar la contaminación con otros cepillos.

7) Acude un mínimo de 2 veces al año a una consulta odontológica.

8) Lleva una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y consumo de agua.

9) Evita el consumo excesivo de bebidas gaseosas, dulces, golosinas y comida chatarra.

Para garantizar una correcta higiene bucal no basta con solo cepillarse los dientes. Si bien el cepillo y la pasta dental son los principales productos de higiene bucal, estos pueden limpiar entre un 70 % y 80 %, sobre todo nuestros dientes, pero para una limpieza completa es fundamental emplear otros productos como hilo dental, enjuague bucal con CPC y limpiador lingual, pues la lengua contiene surcos que pueden acumular bacterias.

La marca VITIS de Dentaid tiene una amplia gama de productos especializados para la salud bucal con CPC y es recomendada por odontólogos. | Fuente: VITIS - Dentaid

Los expertos recomiendan usar productos de higiene bucal con Cloruro de Cetilpiridinio (CPC). El CPC es un antiséptico de uso diario eficaz y seguro con acción antiplaca que puede ayudar a disminuir la placa bacteriana o biofilm en la boca.

Diversas instituciones han agregado los enjuagues con CPC en sus protocolos de bioseguridad, como el Colegio Odontológico del Perú, la Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración, la Asociación Peruana de Cirugía Bucomáxilofacial y el Colegio Oficial Dentistas de Sevilla.

Ahora que ya conoces la gran importancia de cuidar tu salud bucal, te recomendamos utilizar productos VITIS, una marca de DENTAID que cuenta con una amplia gama de productos especializados en salud bucal de alta calidad: cepillos de dientes, pastas dentífricas, colutorios, cintas y sedas dentales, entre otros.

VITIS tiene productos con CPC y es recomendada por odontólogos. Tiene una línea específica para cada necesidad de tu boca: VITIS CPC protect para el uso diario que incluye productos como enjuague bucal y pasta dentífrica con CPC. Para los más pequeños de la casa está VITIS Baby y también cuenta con líneas especializadas como VITIS encías y VITIS orthodontic, ambos con CPC.

Encuentra los productos VITIS en la farmacia más cercana o en DENTAID. Conoce más de todos sus productos ingresando a www.dentaid.pe y realiza tu compra online ingresando a www.dentaidcomprasonline.pe

Recuerda que una buena salud bucal disminuye el riesgo de complicaciones en enfermedades cardíacas o pulmonares. Salud bucal es salud general.

La empresa Dentaid cuenta con un Research Center especializado en productos bucodentales. | Fuente: VITIS - Dentaid

Fuentes usadas en este reportaje:

Sanz M, Marco Del Castillo A, Jepsen S, Gonzalez-Juanatey JR, D'Aiuto F, Bouchard P, et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report. J Clin Periodontol. 2020 Mar;47(3):268-288.

Recomendaciones para el equipo de salud bucal. European Federation of Periodontology 2020

Dörfer C, Benz C, Aida J, Campard G. The relationship of oral health with general health and NCDs: a brief review. International Dental Journal 2017; 67: 14–18

Ramesh Systemic diseases and oral health. Indian J Med Specialities 2014;5(2):107-11

Tavares M, Lindefjeld K, San Martin L. Systemic Diseases and Oral Health. Dent Clin N Am 2014;58:797–814

Organización Panamericana de la Salud (s/f). La salud bucodental es esencial para la salud general.