Tener una boca sana va más allá de solo la estética. La cavidad bucal es una vía de entrada directa al microorganismo y es el principal eje del sistema estomatognático, es decir, es fundamental para respirar, masticar, comer, hablar, sonreír e incluso besar. El impacto de la salud bucal sobre la salud general es muy importante: cualquier alteración en la boca repercute en todo nuestro organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades bucodentales afectan a casi 3 500 millones de personas en el mundo. Esto es sumamente preocupante, pues en la boca también pueden manifestarse signos y síntomas de una afección sistémica, es decir, en otras partes del cuerpo: desde enfermedades cardiovasculares hasta enfermedades pulmonares o gastrointestinales.

Las infecciones en la boca también tienen una relación directa con la diabetes mellitus y con los embarazos complicados, afectando a la madre y al bebé. A continuación, te explicamos más de cómo se relaciona la boca con el resto del cuerpo y por qué es un factor de riesgo para la diabetes y para los partos prematuros. Asimismo, te contamos cómo mantener un cuidado adecuado de dientes, encías y lengua para evitar complicaciones que se propaguen a otras partes cuerpo.

Infecciones bucales y diabetes mellitus: ¿Cómo se relacionan y cuán riesgosas pueden ser?

La enfermedad periodontal o periodontitis es uno de los problemas infeccioso-inflamatorios más comunes que ocurren en la boca y que tienen más prevalencia en el Perú. Esta ocurre cuando se produce inflamación e infección en las encías (gingivitis) y no se trata a tiempo. Así, puede causar desde dolor, mal aliento y alteraciones del habla, hasta la pérdida de dientes y la disminución de la autoestima. Algunas de las señales de esta enfermedad son las encías rojas o sensibles, sangrado al cepillarse, dientes flojos y mal aliento persistente.

Las infecciones bucales como la periodontitis también se relacionan con un mal control de alguna enfermedad sistémica como la diabetes. A la vez, una diabetes descontrolada se puede manifestar en daño a los tejidos bucales, conllevando a un círculo vicioso muy peligroso.

Desde 1993, se calificó a la enfermedad periodontal como la sexta complicación de la diabetes - Indian J Med Specialities (2014)

La diabetes mellitus es un síndrome y, en la actualidad, se sabe que cuando es crónica puede afectar a distintos órganos como el corazón, ojos, riñones y el sistema neurovascular. A su vez, aumenta la prevalencia, progresión y gravedad de periodontitis, por lo que los pacientes con esta enfermedad siempre deben tener revisiones dentales periódicas.

Las periodontopatías graves afectan a casi el 10 % de la población mundial. Sus principales causas son la mala higiene bucodental y el consumo de tabaco - OMS

¿Qué consecuencias puede generar una mala higiene bucal? La periodontitis y la mala higiene de la boca contribuyen al estado de deterioro que produce la diabetes, así, no solo pueden influir en el control de azúcar en la sangre, sino que también pueden provocar un estado más grave y con mayores complicaciones como las afecciones cerebrovasculares y las cardiovasculares (enfermedad coronaria y ataque cardíaco), retinopatía e insuficiencia renal.

La diabetes es un factor de riesgo para desarrollar periodontitis y los diabéticos se consideran un grupo de alto riesgo, con una mayor susceptibilidad a las formas graves de destrucción periodontal. A su vez, las enfermedades periodontales aumentan el riesgo para un mal control de la diabetes. En ese sentido, cuando se tiene una salud bucal adecuada, hay más posibilidades de mejorar el control de la diabetes.

Cuidado bucal en el embarazo: La mala salud bucal puede causar consecuencias negativas

Como vemos, la salud bucal es importante para la salud general del cuerpo. En esa línea, también es fundamental durante el embarazo. Las gingivitis y la periodontitis (infección de las encías) son de alta prevalencia en mujeres embarazadas y tienden a ser más graves en ellas. ¿Por qué esto es tan peligroso? Porque este tipo de afecciones bucales son factores de riesgo para pérdidas espontáneas y partos prematuros con neonatos de bajo peso. Asimismo, el bajo peso al nacer es un factor de riesgo para las caries, alteraciones dentales y maloclusiones (mal alineamiento de los dientes) en el recién nacido.

La carga bacteriana en la cavidad oral aumenta durante el embarazo, y los cambios hormonales aumentan aún más el número de microorganismos - Indian J Med Specialities (2014)

Un estudio (Sampaio, 2016) mostró que las mujeres con complicaciones periodontales (encías y dientes) tenían siete veces más probabilidades de tener un embarazo complicado. De hecho, unos de los factores para el parto prematuro son la inflamación y las infecciones, incluidas las de las encías.

Durante el embarazo se dan cambios hormonales que, a la vez, producen cambios en el organismo a nivel vascular, celular, microbiológico e inmunitario. Incluso, las encías tienden a hincharse naturalmente, por lo que hay más riesgo de inflamación. Debido a todos estos cambios, más de la mitad de mujeres sufre de gingivitis durante el embarazo.

9 de cada 10 personas sufren de enfermedades en las encías, principalmente mujeres embarazadas - Dentaid

Por todas estas razones, es imprescindible realizarse chequeos dentales periódicos y mantener una adecuada salud bucal durante el embarazo. Lo mejor siempre es prevenir complicaciones para garantizar un parto saludable y tranquilo, tanto para la madre como para el bebé.

Salud bucal es salud general: ¿Cómo prevenir enfermedades en la boca para mantener una salud integral?

Sin duda, más que solo una boca, se trata de salud para todo el organismo; por esta razón, la mejor forma de prevenir estas afecciones es manteniendo un cuidado bucal adecuado. Para empezar, debemos tener en cuenta que no basta con cepillarse los dientes todos los días. El cepillo y la pasta dental pueden limpiar entre un 70 % y 80 % (principalmente los dientes), pero para garantizar una limpieza completa es fundamental emplear otros productos como hilo dental, enjuague bucal con CPC y limpiador lingual. Sigue estos consejos:

1) Cepíllate los dientes: Hazlo de arriba hacia abajo mínimo 2 veces al día o después de cada comida.

2) Emplea una pasta dental con Cloruro de Cetilpiridinio (CPC): esta debe tener 1450 ppm (partes por millón) de flúor.

2) Utiliza hilo dental: También puedes usar un cepillo interproximal para limpiar entre los dientes 1 vez al día.

3) Realiza gárgaras con un enjuague bucal: este debe contener Cloruro de Cetilpiridinio (CPC) y debes hacerlas 2 veces al día durante 30 segundos.

4) Limpia tu lengua: Hazlo de atrás hacia adelante con un limpiador lingual 1 vez al día.

5) Guarda tu cepillo en posición vertical: Procura que tenga un capuchón con ventilación para evitar la contaminación con otros cepillos. Además, cámbialo después de cualquier infección.

Recuerda que una buena salud bucal disminuye el riesgo de complicaciones con la diabetes mellitus y en el embarazo. Salud bucal es salud general.

