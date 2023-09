¿Te imaginas perder años de tu vida por la contaminación de tu ciudad? Según un informe del Instituto EPIC de Chicago, la pobre calidad del aire en Lima le resta 4,7 años de esperanza de vida a los habitantes de la capital. Añadido a este triste panorama, el Perú se encuentra entre los países con el mayor nivel de contaminación del aire del mundo. ¿El causante de esta problemática? El antiguo parque automotor.

La solución a esta contaminación existe y es el vehículo eléctrico, que ya ha venido ganando terreno en el mundo entero.

Los vehículos eléctricos son aquellos que funcionan con baterías recargables y que tienen un menor impacto ambiental que los autos convencionales que usan combustibles fósiles. Se pueden dividir en eléctricos puros, híbridos convencionales o híbridos enchufables, de acuerdo al tipo de tecnología que emplean.

Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), en agosto de 2023, se vendieron 440 vehículos electrificados, lo que representa un aumento del 74.6% respecto al mismo mes del año anterior. “Tenemos un crecimiento muy interesante. Nosotros proyectamos que deberíamos estar cerrando el 2023 con aproximadamente 4,500 vehículos electrificados vendidos”, precisa Ellioth Tarazona, Gerente Técnico de la Asociación Automotriz Peruana.





La venta de vehículo electrificados ha subido en los últimos 5 años

Por su lado, Julio Huamán, docente automotriz de SENATI, expone que el mayor terreno ganado en este tipo de movilidad es de Toyota, ya que fueron los primeros en vender vehículos híbridos a nivel mundial. Hoy en día, el mercado nacional se ha vuelto cada vez más competitivo y compañías como Hyundai, KIA y algunas chinas ya están trayendo estos autos.





¿Por qué optar por un vehículo eléctrico?





Hay muchas razones por las cuales elegir un vehículo eléctrico. Principalmente, porque es un transporte muy amigable con el medio ambiente, ya que no produce emisiones directas de dióxido de carbono y, al no depender de un motor de combustión, no produce ruido ni vibración, mejorando la experiencia de viaje considerablemente.

Si bien es cierto que durante el proceso de fabricación de un auto eléctrico se genera una mayor huella de carbono que durante la producción de un carro convencional, por la extracción de los materiales necesarios y la fabricación de las baterías de litio, estas emisiones se compensan rápidamente durante la fase de utilización.

Asimismo, necesitan poco mantenimiento, ya que para el funcionamiento del motor eléctrico no hacen falta cambios de aceite, filtros ni refrigerante. Adiós a las constantes visitas al mecánico.

Tampoco es necesario ir a la gasolinera a llenar el tanque. Al igual que un celular, se queda conectado toda la noche y, a la mañana siguiente, el auto está totalmente cargado. Una opción bastante atractiva, si se tiene en cuenta que nuestro país tiene la gasolina más cara de América Latina, con un precio promedio de US$6.3 el galón.





Julio Huamán, docente automotriz de SENATI, habla sobre los diferentes tipos de vehículos eléctricos.

¿Hay planes del Estado para promover el uso de vehículos eléctricos?





En el 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la Política Nacional de Transporte Urbano (Decreto Supremo N° 012-2019-MTC) que tiene como objetivo promover el transporte sostenible y vehículos con energías más eficientes. El documento afirma que el éxito dependerá del compromiso de las autoridades locales, los operadores del servicio, los usuarios y la sociedad civil debidamente organizada, así como del MTC, que asume su responsabilidad como órgano rector.

“Nosotros también tenemos un decreto de urgencia aprobado que establece incentivos para el fomento del chatarreo, que es el Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo, en el cual se dispone la aprobación de los programas de chatarreo, la creación de las entidades de chatarrreo y el proceso para poder chatarrizar vehículos. ¿Por qué lo relacionamos con electromovilidad? porque va a permitir que los transportistas puedan adquirir nuevos vehículos de energías más eficientes con un bono que se les entregará”, señala Ofelia Soriano Ramos, directora de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).





Ofelia Soriano Ramos, directora de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), habla sobre el Reglamento Nacional para el Fomento del Chatarreo.

A pesar de estas políticas, nuestro país aún tiene una participación muy baja en el mercado de los vehículos electrificados. Según la Asociación Automotriz Peruana (AAP), por cada 100 unidades de vehículos livianos y pesados que se venden en el Perú, solo 2 son electrificados; un número muy inferior comparado al de otros países de la región, como Chile, Colombia o Ecuador.

En ese sentido, la AAP anunció en el 2021 el Plan Nacional de Electromovilidad, en el que el gremio automotor presenta propuestas al Estado peruano para lograr impulsar la electromovilidad en el país. Para ello, se ha analizado cuáles han sido las medidas exitosas que siete países han implementado, tanto en Europa como en Latinoamérica.





Unidades vendidas en Perú en comparación con Colombia hasta julio de 2023

El documento se divide en tres grandes bloques: el primero plantea que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo deben establecer un marco normativo para implementar las medidas en pro de la electromovilidad, el segundo señala que se deben establecer incentivos operativos y, por último, el tercero propone incentivos tributarios.

La directora de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, Ofelia Soriano Ramos, agrega que si bien es cierto los vehículos eléctricos son una oferta atractiva para los peruanos, es urgente trabajar conjuntamente con todos los ministerios y municipios en más incentivos, ayudas y reglamentaciones.





Barreras en el Perú





Como se ha venido mencionando, la diferencia tan grande entre el número de movilidad eco-amigable de otros países y del Perú, se debe a la falta de leyes y normativas que incentiven este segmento del mercado. Muchos lugares en Latinoamérica y Europa han implementado la reducción o exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) -lo que llamamos aquí IGV-, la eliminación del arancel a la importación, la ampliación de líneas de crédito preferenciales, la instalación de infraestructura de recarga eléctrica y la difusión a la población sobre las ventajas de esta tecnología.

“Las políticas que se han implementado en países como Chile, Colombia y Ecuador han sido las adecuadas. Hablamos, principalmente, de la reducción tributaria que se ha dado a los vehículos eléctricos con la exoneración de los aranceles de importación y del IGV. Es una disminución muy fuerte que han hecho y es, por esa razón, que han logrado aminorar el precio de los vehículos eléctricos y acercar a la población a estos”, sostiene el Gerente Técnico de la AAP.

Otra gran barrera en el país es la carencia de estaciones de recarga para baterías. Cuando uno se desplaza por la ciudad o carretera, encuentra grifos en el camino. Por el contrario, hallar puntos de recarga para automóviles eléctricos es, hoy en día, muy complicado. En todo el Perú, contamos con alrededor de 50 estaciones de carga, pero la gran mayoría son de carga lenta y están concentradas en Lima.





Puntos de carga en Perú

Por tales motivos, la Asociación Automotriz del Perú en su Plan Nacional de Electromovilidad sugiere exonerar por 10 años el IGV a la venta de vehículos eléctricos, de cargadores y de baterías, e impulsar la instalación de puntos de carga en todas las ciudades. Por ejemplo, recomienda que los centros comerciales tengan estacionamientos especiales para que aquellas personas que vayan con su movilidad eléctrica tengan un sitio reservado y que, además, puedan cargarla. Las municipalidades tienen que implementar lo mismo en la vía pública.





Ellioth Tarazona, Gerente Técnico de la Asociación Automotriz Peruana, habla sobre el Plan Nacional de Electromovilidad

Un futuro más sostenible





La producción de tecnología en el Perú tiene que ir de la mano también con la Academia, pues la formación de profesionales y la innovación son componentes clave de este esfuerzo conjunto para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Un ejemplo de ello es el KON MK IV, la cuarta versión del primer automóvil eléctrico peruano, que se generó en las aulas de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y que ha competido en varios torneos internacionalmente.

“Invirtiendo en investigación logras generar nuevas tecnologías y estas, a su vez, mejoran los productos y reducen el costo de los vehículos eléctricos”, argumenta Kevin Aubert, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en UTEC y jefe de Ingeniería del KON Team.

El joven ingeniero puntualiza que es urgente que el Estado gestione un Fondo de Investigación para vehículos eléctricos, de manera que el Perú no solamente importe tecnologías, sino también las pueda gestar.





Kevin Aubert, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en UTEC y Jefe de Ingeniería del KON Team, habla sobre la importancia de la Academia para el desarrollo de vehículos eléctricos

Entonces, los esfuerzos integrados de la Academia, el Estado y el sector privado son necesarios para migrar hacia alternativas energéticas eco-amigables y dejar atrás el combustible fósil. Está claro que la industria automotriz peruana va en ese camino.

“Como país, somos dependiente de las naciones más industrializadas. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a consumir lo que hay en el mercado que, en este caso, serán los vehículos eléctricos. Yo soy optimista y, así como va la situación, pronto Perú tendrá más autos electrificados”, asegura el docente automotriz de SENATI, Julio Huamán. Solo queda esperar e ir alistando los motores.