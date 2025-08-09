Cartelera Cine en Lima y Perú hoy sábado 09 de agosto

Sinopsis

Lanzada en el año 2000, la canción «Stan» de Eminem, que trata sobre un fan obsesivo e inestable, sigue siendo icónica. Tan icónica que el término «stan» se añadió oficialmente al Oxford English Dictionary en 2017. En la canción, el personaje principal escribe a mano una serie de emotivas cartas a Eminem, repitiendo la frase: «Soy igual que tú». Ese estribillo sirve de guía para este largometraje poco convencional y totalmente autorizado, que sigue a un elenco muy seleccionado de fans reales cuyas profundas conexiones personales con Eminem reflejan algunos de los temas que se encuentran en sus letras. Más que una simple exploración del fandom, la película examina la complicada relación entre uno de los artistas más reservados del mundo y su enorme personalidad pública. A través de recreaciones estilizadas, imágenes de archivo poco comunes, entrevistas íntimas y una entrevista original exclusiva con el propio Eminem, ofrece un viaje crudo, ruidoso y revelador a través de su carrera y del apasionado público que ha crecido con él.