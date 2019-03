5 situaciones que demuestran que los japoneses son los más amables del mundo | Japón Cool

La amabilidad de los japoneses | Fuente: iStock

Cuando un occidental viaja a Japón, entre la gran cantidad de cosas que nos sorprenden aparte de la tecnología, es la particular idiosincrasia de la sociedad japonesa. Los valores que priman en la colectividad nipona contrastan con la de países occidentales principalmente por la consideración que los ciudadanos se tienen unos a otros.

Si bien es cierto existen en la actualidad casos preocupantes de aislamiento e individualismo entre los japoneses, sobretodo en los más jóvenes, la mayor parte de la sociedad nipón piensa primero en cómo afectará a los demás las acciones de su día a día. En esta nota, veremos 5 ejemplos en los que Japón puede ser un hermoso lugar para vivir y visitar gracias a la actitud y amabilidad de las personas.

Japonés saluda a turista | Fuente: iStock

1. La gente es honesta, considerada y transmite seguridad

En Japón puedes caminar tranquilo. No tienes que preocuparte si te roban, o si el barrio es peligroso o si te van a tratar de estafar. Puedes olvidar tu billetera o tu celular en un bar y regresar después de una hora, para encontrarlo exactamente en el mismo lugar donde los dejaste. Ni siquiera tendrás que contar el cambio cuando pagues algo, porque para los japoneses es una obligación actuar de manera correcta, para que todos se sientan seguros y confiados.

Escaleras eléctricas en Japón | Fuente: Writenow

2. Los japoneses siempre dejan espacio libre en las escaleras eléctricas por si estás apurado

Una muestra más de amabilidad y consideración. En Japón, las escaleras eléctricas son bastante comunes y son muy usadas sobretodo en estaciones de transporte público. Como siempre hay gente apurada por algún motivo, los japoneses tienen la costumbre de pararse al lado izquierdo de la escalera para dejarle el lado derecho a las personas que deseen subir más rápido. Esta es una regla muy interiorizada por los locales y suele ser lo primero que llama la atención a un visitante desde que llega al país del sol naciente (porque es muy probable que la primera escalera que use, sea una eléctrica en el aeropuerto).

Japonesa y turista extranjera esperando el tren en Tokio | Fuente: iStock

3. Los sistemas funcionan como se supone que deben hacerlo

Esta es una forma de amabilidad institucionalizada. El orden, limpieza y eficiencia de los servicios públicos, sobretodo el transporte y la señalética urbana, harán que cualquier persona pueda moverse sin problemas en Japón, así no comprenda el idioma. Los trenes, buses y demás transportes públicos llegarán y partirán siempre a la hora anunciada, lo cual permite a todas las personas organizarse, llegar a tiempo y aprovechar los días de la mejor manera.

Japonesa orienta a turista en la calle | Fuente: iStock

4. Los japoneses siempre serán hospitalarios y serviciales con los extranjeros

A pesar de que los nativos de Japón suelen ser poco comunicativos y hasta “tímidos” (lo cual en realidad corresponde a la costumbre de no causar problemas a los demás, evitando la interacción), si es que algún extranjero necesita ayuda o tiene alguna consulta respecto a algún lugar o información, ellos atenderán el requerimiento de la manera mas amable posible, con una inmensa sonrisa y hasta dejarán lo que están haciendo para darte una mano.

5. Los conductores son educados, colaboradores y ¡agradecidos!

No solamente manejarán pasivamente, respetarán las señales de tránsito y te darán pase siempre. Te agradecerán cuando te portes bien. No estamos bromeando, si en Japón tu le das pase a algún conductor, este siempre te agradecerá silenciosamente prendiendo dos veces las luces de peligro. Pequeños pero significativos detalles.

No voy a decir que no hay problemas en la sociedad japonesa. Los hay. Pero las normas explícitas y no escritas de convivencia hacen que la experiencia de visitar y vivir de primera mano toda esa filosofía de amabilidad y consideración con el otro es algo que deja a los visitantes maravillados. Lo gracioso es que los propios japoneses creen que no son lo suficientemente gentiles. Yo creo que si nuestra sociedad fuese la mitad de educada y considerada que la japonesa, tendríamos mucho más de que enorgullecernos y menos de que avergonzarnos.









Japón Cool es el espacio en RPP.pe en el que compartimos, acercamos y tratamos de explicar diversos aspectos de la increíble, compleja y fascinante cultura popular japonesa. Espera nuevos artículos todos los lunes y viernes.