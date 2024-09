No sabía cómo me iba a sentir al estar aquí o qué simbolizaría esto. Pero está significando mucho, y me parece muy bonito. Estoy muy conmovido, dijo Ewan McGregor después de que amigos y colegas como el director Mike Mills o Hayden Christensen subieran al estrado a ofrecer unas palabras en su honor. ( Fuente: AFP)