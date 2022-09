10:06

Jua Reynoso sobre permiso de liberar a jugadores:

“Aquí lo que ha primado es la empatía. Si yo he ido a tender puentes, no pudo subir a un caballo y actuar. Así. Roberto me explicó la situación que tiene con los porteros en Cristal. De ello hablamos con Juan Carlos para tratar de ser equitativos.

Se malentiende o las malas interpretaciones. La coyuntura nos permitió ser equitativos al tratarse de dos porteros. Yotún por desgracia se lesiona y tuvimos que convocar a Polo. Él no iba a jugar, pero tenemos que ser congruentes.

Tengan por seguro que, si era una fecha FIFA y no de amistosos, la Selección es total prioridad.

Aquí vinimos a tener puentes, a que todos cedamos. Queremos que todos estén tranquilos y que sepan que no estamos tomando decisiones pro favorecer”