La prensa internacional ya adelanta que Renato Tapia será baja en la Selección Peruana. El jugador decidió no viajar por el momento a Estados Unidos al no contra con el seguro de protección médica. En este caso Chiringuito de España informa que: "Renato Tapia no va con la Selección porque está sin equipo y no tiene seguro médico". ( Fuente: Chiringuito de Jugones)