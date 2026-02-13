Últimas Noticias
Familiares se mantienen encadenados cerca de un penal en Venezuela por presos políticos [FOTOS]

Redacción RPP

Familiares de presos políticos en <a data-mce-href=https://rpp.pe/noticias/venezuela href=https://rpp.pe/noticias/venezuela target=_blank rel=noopener>Venezuela</a> se mantienen encadenados en los alrededores de un penal de <strong>Caracas </strong>para protestar por el incumplimiento de la promesa hecha, hace una semana, por el presidente del Parlamento,<strong> Jorge Rodríguez</strong>, <a data-mce-href=https://rpp.pe/mundo/venezuela/la-ley-de-amnistia-se-frena-en-el-parlamento-chavista-mientras-la-oposicion-retoma-las-calles-en-venezuela-noticia-1675687 href=https://rpp.pe/mundo/venezuela/la-ley-de-amnistia-se-frena-en-el-parlamento-chavista-mientras-la-oposicion-retoma-las-calles-en-venezuela-noticia-1675687 target=_blank rel=noopener>sobre la liberación de todos los detenidos el mismo día en que se aprobara la ley de amnistía</a>, lo que todavía no ha ocurrido.
Unos diez familiares permanecen encadenados desde hace 24 horas en este centro de reclusión conocido como Zona 7.
Asimismo, aseguraron haber pernoctado en dicho lugar para exigir la liberación de sus parientes desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del <strong>Parlamento </strong>anunció la excarcelación de un número importante de personas.
Hace una semana, Rodríguez estuvo afuera del centro de reclusión y aseguró que las liberaciones se harían efectivas una vez que el <strong>Parlamento </strong>aprobara la ley de amnistía, lo que estimaba ocurriría esta semana. Sin embargo, el Legislativo difirió la discusión el jueves.
La esposa de uno de los presos políticos pidió una pronta respuesta del presidente del Parlamento y manifestó que espera alguna noticia sobre los casos de los presos políticos de<strong> Zona 7</strong>.
Una persona participa en una protesta por el incumplimiento de la promesa hecha por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de todos los presos políticos.
Estas personas afirmaron que continuarán en el lugar hasta tener una respuesta de sus familiares, a pesar de reconocer que no quieren permanecer más tiempo ahí debido al desgaste psicológico, físico que representa para ellos.
Es agotador. Nos mantenemos aquí porque tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares salir, señalaron.
Sobre el encadenamiento, aseguraron que hubo policías que calificaron el hecho de show y amenazaron a los familiares de suspender las visitas si no levantaban la protesta.
Familiares de presos políticos en Venezuela se mantienen encadenados en los alrededores de un penal de Caracas para protestar por el incumplimiento de la promesa hecha, hace una semana, por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de todos los detenidos el mismo día en que se aprobara la ley de amnistía, lo que todavía no ha ocurrido. ( Fuente: EFE)

