Familiares se mantienen encadenados cerca de un penal en Venezuela por presos políticos [FOTOS]

Familiares de presos políticos en Venezuela se mantienen encadenados en los alrededores de un penal de Caracas para protestar por el incumplimiento de la promesa hecha, hace una semana, por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de todos los detenidos el mismo día en que se aprobara la ley de amnistía, lo que todavía no ha ocurrido. ( Fuente: EFE)