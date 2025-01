Feriados 2025 Perú: lista de días festivos y días no laborables este año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conocer los feriados con anticipación es importante no solo para los trabajadores, sino también para las empresas. Con ello, los empleadores pueden planificar mejor sus actividades laborales, de tal manera que la paralización no afecte la producción. Por el lado de los trabajadores, anticiparse facilita la organización de sus vacaciones.

Durante los feriados, gran cantidad de personas se trasladan al interior del país. Por ejemplo, de acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), durante el 5 y 9 de diciembre, 1 399 140 se movilizaron entre departamentos por vía terrestre. Estas cifras coincidieron con el feriado largo por el Día de la Inmaculada Concepción y la conmemoración de la Batalla de Ayacucho.

A continuación, conoce el calendario oficial con los feriados que tendrá este 2025. De esta manera, podrás optimizar tu tiempo libre y programar con tiempo tus próximas vacaciones.

Diferencias entre un día feriado y no laborable

Los feriados son días de descanso obligatorio, los cuales son establecidos por leyes o decretos. Por lo general, conmemoran festividades religiosas, culturales o nacionales. Durante estas fechas, muchas instituciones, como colegios y empresas, cierran. Si el colaborador trabaja, el empleador deberá pagarle un adicional de acuerdo con lo que dicta la ley.

En el caso de los días no laborables, generalmente son acatados solo por el sector público. Sin embargo, los colaboradores deben compensar las horas dejadas de trabajar en los próximos 10 días.

Por otro lado, las empresas del sector privado pueden o no acatar los días no laborables. En caso decidan acogerse a ellos, el empleador y el trabajador deben llegar a un acuerdo sobre la forma en cómo se hará efectiva la recuperación de esas horas. En caso no lleguen a un consenso, será la organización quién decida qué se hará.

¿Cuántos y cuáles serán los feriados en el Perú en el 2025?

De acuerdo con el calendario peruano del 2025, el Perú contará con 16 feriados. Entre ellos se encuentran:

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo

Febrero

No se registran feriados en febrero de 2025

Marzo

No hay feriados en marzo de 2025

Abril

Jueves 17 de abril: Jueves Santo

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo

Junio

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Julio

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias

Agosto

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Setiembre

No hay feriados en setiembre de 2025

Octubre

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos

Noviembre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

¿Cuánto debe pagar el empleador al trabajador por laborar un feriado?

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 713, los colaboradores que trabajen durante un feriado deberán percibir una triple remuneración. Esta se divide de la siguiente manera:

La remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Esta ya viene incluida en el sueldo mensual que percibe el colaborador a fin de mes.

Una segunda compensación por el trabajo realizado durante el feriado.

Un pago adicional equivalente a una sobretasa del 100 % de la remuneración diaria.

¿Cuántos días no laborables habrá en el 2025?

El Peruano aún no publica la lista oficial de días no laborables que tendrá el 2025. Estos serán anunciados a través del diario oficial del Gobierno mediante decretos supremos.