Una carta que podía durar semanas y hasta meses en llegar a su destino. Esa era la forma de comunicarse antes entre amigos o familiares. Sin embargo, en los últimos 20 años, el uso de la tecnología ha modificado nuestros patrones de conducta social y nuestra manera de vivir, y las redes sociales se han convertido casi en la primera fuente de información que nos permite conocer al instante desde el último éxito musical hasta la trascendencia de una decisión política en otros continentes.

Con el uso de las redes surgieron comunidades unidas por un interés común y dieron paso a la aparición del “influencer” o influenciador, conocidos como personas que tienen credibilidad en temas de espectáculo arte, política, cocina o estilo de vida y temas cotidianos. Sus comentarios o mensajes se convierten en referentes, despiertan curiosidad y generan confianza.

Así como en las redes hay celebridades, también hay madres y padres de familia que han encontrado el medio ideal para dar a conocer alegrías y preocupaciones en torno a la crianza de sus hijos pequeños. En muchos casos son consideradas autoridades del saber natural por el relato de sus experiencias, consejos cuando aparecen las dificultades y sus recomendaciones se convierten en soluciones para otros padres sobre la mejor manera de criar a sus hijos.

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, tanto a nivel físico como emocional. Y es por ello que las dudas al ser madre o padre primerizo surgen a diario y a cualquier hora. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo lo hago yo? Son sólo algunas de las tantas preguntas que muchos de ellos buscan por internet. Y gracias a las redes sociales, esas inquietudes ahora pueden ser resueltas a la brevedad.

Consejos de manera inmediata

El Dr. Gustavo Rivara es pediatra neonatólogo y clown, o como él mismo se denomina “payaso hospitalario voluntario”. En sus redes sociales cuenta con 59 mil seguidores y también ofrece consejos y orientación sobre la primera infancia para las madres y padres de familia abordando temas de nutrición, cuidado emocional, cambios de conducta, lactancia materna, apego seguro y demás. Si bien se le podría catalogar como un influencer referente por el saber que tiene sobre el cuidado de los niños, él se considera un “comunicador”.

Como médico sabe que cada vez que nace un niño o niña, los padres se llenan de dudas por desconocimiento y es ahí cuando los seguidores buscan al “Dr. Gus”, como lo conocen en Instagram. “Las madres jóvenes recurren a las redes para encontrar consejos de manera rápida. Antes la orientadora era la madre, la tía o la abuela. Hoy las jóvenes se vuelcan a las redes a buscar orientación de quienes, en su momento, pasaron por lo mismo”, refiere.

El “Dr. Gus” ha aprovechado las redes sociales para brindar consejos a los padres de familia sobre la primera infancia de manera didáctica.

Durante los días de cuarentena por la pandemia, el Dr. Gus utilizó las redes para tranquilizar a los padres preocupados por lo que podía pasar con sus hijos. Durante este periodo, se dedicó a compartir videos para niños y resolver las inquietudes de sus seguidores.

“Me preguntaban cosas del día a día. Por ejemplo, ¿por qué mi bebe moquea? ¿por qué mi bebé tiene el estómago flojo varios días o llora mucho?... Y lo más curioso es que muchísimas seguidoras son abuelas que viven preocupadas por lo que pasa con sus nietos. También me siguen los papás que no saben qué hacer con el hijo”, comenta.

Así como el Dr. Gus, muchas mamás también se volcaron a sus redes para compartir experiencias, vivencias y consejos sobre la primera infancia aprovechando la actual tecnología y la necesidad de consejos inmediatos. Desde recetas nutritivas, estimulación temprana, lactancia materna y hasta juegos divertidos, cuatro mamás nos relatan lo importante que es hablar de los primeros años de vida de los más pequeños de casa.

“Maternidad, familia y crianza”

A Male Mendoza la conocen como “Mamale” en Instagram. En su perfil oficial suele hablar sobre temas de maternidad, familia y crianza Montessori en casa. Además, advierte a quienes entran por primera vez a ver su perfil que “en cada post encontrarán un consejo o experiencia”. Y sí, la experiencia la tiene, pues es mamá de una niña de un año y cuatro meses y considera que la maternidad le cambió la vida. Además, el estar presente en las redes sociales le ha permitido vincularse con miles de mamás y papás a quienes les puede dar información útil, lo cual le genera una gran satisfacción.

“Durante mi embarazo recogía información de todas partes. Tuve que leer mucho para aprender sobre el cuidado de los bebés”, recuerda. “Cuando tuve a mi hija decidí contar mis experiencias pensando que a otras mamás les pasaba lo mismo y podría servirles de ayuda”, agrega.

Male comenzó esta aventura siguiendo otros blogs sobre maternidad y buscando consejos sobre embarazo y cuidados de bebés. Luego, empezó a contar cómo se sentía y la ansiedad que le generaba el no saber cómo sería su futuro cuando nazca su bebé. Este cúmulo de sensaciones de madre primeriza la llevó a volcar su experiencia a través de su página de Instagram, donde acumula, hasta el momento, 25.9 mil seguidores.

Male Mendoza tiene más de 25 mil seguidores en Instagram y comparte consejos y tips de nutrición, educación y más para los más pequeños de casa.

“En Instagram una vez conté lo que tuve que pasar el día que decidí ir a un centro comercial a los dos meses que nació mi bebe. La bebé empezó a llorar y me vi en apuros porque tuve que darle de lactar. Fue toda una experiencia que me pareció importante contarla y que otras mamás sepan lo que pasa”, comenta.

Para una referente como ella muchas veces no es tan importante el número de seguidores sino la cantidad de personas que comentan las publicaciones aprobando o desaprobando lo que se publica. El éxito de una mamá “influencer”, señala Male, está en la cantidad de gente con las que interactúas sobre un tema.

“Cuento mis historias a ver si otras mamás sienten lo mismo. En cada mensaje desarrollo un intercambio de experiencias y vivencias únicas que sirven de ayuda para quienes necesitan información o referencia de lo que conoce cada una. Si recomiendo un detergente para lavar la ropa, todos aportan lo que saben. La comunidad se une”, afirma.

En su caso las madres le piden consejos cuando un bebé se despierta a la mitad de noche; un problema común que necesita la orientación de las personas que ya pasaron por lo mismo.

“Las mamás quieren saber qué hacer para solucionar el problema del llanto a medianoche porque te deja sin respiro y te agota. Para muchas madres o padres es una tortura desvelarse en la madrugada y no poder conciliar el sueño cuando los bebés lloran. Con mis recomendaciones hay madres que informan que las cosas mejoraron. Eso me hace feliz”, remarca.

Por lo vivido pudo comprobar que muchos pediatras no están actualizados en temas nutrición y tuvo que recurrir a una nutricionista infantil. Una experiencia que también aprovechó en contarla en sus plataformas.

“Cuando empieza la alimentación temprana se requiere mucha orientación. Una se las ingenia para preguntar, consultar y leer para no fallar. Con la orientación de la nutricionista me sentí mejor. Y las madres siempre preguntan sobre estos temas porque quieren lo mejor para sus hijos”, afirma.

“Mami en apuros”

Mercedes De López tiene 30 años y se define como una mamá bloguera. “¡Un blog hecho por una mami que vive a mil por hora! Ser mamá no es nada fácil como algunos piensan. Por eso comparto experiencias y consejos útiles para mamis como yo”, es la descripción que tiene en su página oficial de Facebook, en donde la siguen 89 mil personas. En Instagram también está presente como “Mami en apuros”, con una comunidad de 25 mil seguidores.

Ella comparte sus vivencias como madre, pues tiene dos pequeños con los que ha aprendido ampliamente sobre la primera infancia y ahora es capaz de inspirar a muchas mujeres. Las mamás la buscan para conocer sobre nutrición, le preguntan qué hacer para que coma menestras o qué hacer si tienen problemas para las clases en casa. Pero, sobre todo, le consultan sobre los cuidados de niños menores a seis meses.

“Cuando comencé a dedicarme a las redes estudiaba y trabajaba, y tenía que dejar todo para cuidar a mi hijo. Tenía 21 años. Escribía lo que estaba viviendo y reflexionaba sobre mis experiencias. Me empezaron a seguir por Facebook en ese tiempo, y desde hace dos años ya con mucha fuerza en Instagram”, relata.

Mercedes inició su blog cuando tenía 21 años para escribir sus experiencias como mamá primeriza y que le sirvan de consejos a otros padres de familia.

Las seguidoras de Mercedes son mamás entre los 30 y 35 años y este año se sumaron muchas abuelitas que comparten su contenido desde el inicio de la pandemia. Las redes sociales fueron los mejores aliados ante las dudas de la comunidad, sobre todo en tiempos de COVID-19.

Es así que en pandemia tuvo que buscar la mejor información para dar respuestas precisas y no fallar a la hora de responder los mensajes. Señala que, en los momentos de mayor incertidumbre, las madres y padres querían saber si podían sacar a la calle a sus hijos porque había familias que no tenían mucho espacio en casa y se angustiaban.

“Cuando no se podía salir a comprar mis mensajes eran de tranquilidad. Aconsejaba el uso de una aplicación para comprar (por delivery). Muchas madres necesitaban ser orientadas y eso ayudó mucho”, recuerda.

Sus seguidores aumentan cada día y afirma que Instagram le ha permitido mayor comunicación con mamas jóvenes interesadas en temas de maternidad. “Me siguen madres con hijos pequeños y con hijos grandes. Gustan de mis experiencias, pero también esperan algo más informativo porque no todo son consejos. Para una influencer la confianza es lo más importante y eso se consigue respondiendo los mensajes y cada inquietud”, refiere.

“Una mamá sin filtros”

“Una mamá sin filtros y bastante real”, así se define Jamileth Kieffer en su página oficial de Instagram, donde crea contenido en torno a la primera infancia, desde recetas, crianza y consejos. A sus 23 años, utiliza sus redes sociales para narrar sus historias y detallar las experiencias adquiridas junto a su hija de un año y dos meses de nacida.

Jamileth comenzó con una comunidad de diez mamás que seguían sus aventuras de madre primeriza. Hoy ya cuenta con 37 mil seguidores en Instagram. Este vínculo con sus seguidores, en su mayoría madres de familia, lo ha obtenido gracias a los videos didácticos sobre nutrición y crianza infantil que suele colgar en su perfil.

“Primero hice un video sobre los bebés pequeñitos y sus necesidades. Al verlo, el papá de mi hija me animó a publicarlo porque los hacía bien y mis amigas también me apoyaron”, cuenta. Sin embargo, fue cuando llegó la pandemia que las personas con las que interactuaba Jamileth comenzaron a aumentar. “Mi perfil se hizo conocido por mis experiencias. A los seguidores hay que verlos como grandes amigos”, comenta.

El contar su rutina con su pequeña hija y los secretos del día a día tuvo bastante acogida, por lo que nació la idea de hacer videos que orienten a las mamás y papás sobre temas y problemas de paternidad de los que poco se hablan.

Jamileth se asesoró con diversos especialistas para responder a todas las interrogantes de las mamás y papás que surgieron durante la cuarentena.

“Hice un video con cinco tips que orienten a la mamá primeriza sobre alimentación, sueño y lactancia y gustó mucho”, afirma. “Las madres no saben qué hacer cuando el niño llora y no para, por ejemplo. Te cuentan que su hijo no duerme de corrido, te dicen que no saben qué hacer y es así donde esperan siempre un apoyo”, sostiene Jamileth.

Por otro lado, también ha aprovechado para recomendar y sensibilizar sobre la lactancia materna, ya que sus consejos giran en torno a la importancia de la alimentación del bebé en sus primeros meses. Como sabemos, es desde que nacen hasta los seis meses, donde los especialistas recomiendan brindarle lactancia materna exclusiva a los pequeños para que puedan desarrollarse de una manera óptima.

“Las madres necesitan estar informadas para conocer la importancia de la leche materna. Hay madres que creen que su bebé llora porque no se llena, pero no es así y puede ser otro tipo de problema. Estos consejos son bien recibidos en las redes sociales”, comenta.

Durante la cuarentena y ante el aislamiento social obligatorio, sus seguidores tenían miedo de salir de casa, por lo que los padres buscaban constantemente información por internet. Por varios meses se asesoró con dermatólogos, pediatras, nutricionistas y especialistas en estimulación temprana para tener siempre una opinión acertada.

“Una mamá sin curso"

“Mamá a la deriva que sólo es experta de una bebé que cambia todos los días”, así se define Fátima Díaz en su perfil de Instagram. Su hija está a punto de cumplir los dos años y fue ella quien la motivó a tener un espacio donde pueda contar lo maravilloso de ser madre que bautizó como “Mamá sin curso”.

Poco a poco, las repentinas ocurrencias de la maternidad y de día a día, comenzaron a convertirse en los momentos más importantes de su vida, por lo que buscó contarlas a sus amistades y, de paso, servir de apoyo para otras mamás que pasan lo mismo, entendiendo que ser madre es un gran desafío.

Fátima sabe que como creadora de contenido debe tener siempre una respuesta para las inquietudes de sus seguidores.

“Las mamás se relacionan en las redes porque necesitan orientación en la crianza de los hijos. Cuando surge un problema, las mamás de la ‘tribu’ se ayudan entre ellas”, explica Fátima.

La “mama influencer”, dice Fátima, siempre tendrá una respuesta para los padres agobiados por sus dudas, temores o indecisiones. Como sucede al momento de decidir si el bebé debe dormir solo en su cuna o si debe aceptar que duerma junto con los padres.

“El colecho (es una práctica en la que bebés o niños pequeños duermen con uno o los dos progenitores) es un tema controvertido. Yo lo hice con mi hija hasta los siete meses y ahora duerme sola, lo que la hace sentirse más independiente. A algunos les funciona y a otros no, pero a los seguidores les gustan esas historias porque las madres aprenden de las experiencias de los demás”, comenta.

Qué método usar en la alimentación complementaria es otro de los temas que los seguidores de Instagram buscan conocer en los mensajes de las mamás influencers. Quieren saber cuál es la mejor manera para dar de comer a un bebé.

“Las papillas mezcladas con alimentos blandos se les da a los bebés con cuchara, pero esto no permite diferenciar los sabores y texturas de lo que come. El otro método que recomiendo es en el que el propio bebé puede explorar lo que quiere comer”, afirma.

Los primeros dientes, cuántas horas deben dormir los bebés, las preocupaciones que acarrea la alimentación, si la leche de fórmula es buena, los secretos de la estimulación temprana y muchos otros más, son los temas que vinculan a las mamas influencers con sus seguidores. Y ahora, que la tecnología nos permite crear comunidades de interés, es realmente importante utilizarlas para hablar de los primeros años de vida y de la importancia que tienen para el futuro de los niños y niñas. Porque lo que les das hoy, le dura toda la vida.