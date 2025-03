Congreso aborda mociones de censura contra el ministro del Interior

Hace 8 minutos

Por su parte, María del Carmen Alva indicó que no variaría su voto a favor de la censura.

"Yo no he hablado con Santiváñez, he estado en otros temas ayer [...] Yo he firmado las 4 mociones [de censura], lo que hago, lo cumplo. Tengo solo una palabra, normalmente, no retrocedo", indicó.

Además, indicó que, según entendía, la bancada de Acción Popular votaría "a favor de la censura". "Es más, entiendo que ha sido un acuerdo del comité político", culminó.