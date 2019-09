5. One Plus 7 Pro: El quinto puesto es, en realidad, el tercer puesto, ya que el próximo móvil también tiene 111 puntos. Los chinos de One Plus destacan en exposiciones, con un buen contraste en todas las condiciones de iluminación, además de un rango dinámico que conserva los detalles de luces y sombras en escenas de alto contraste. En video cumple a cabalidad con su función, aunque es limitado en contrastes.