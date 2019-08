¿Habrá un nuevo rey del fútbol virtual este año? | Fuente: Konami / EA Sports

Este año la guerra de licencias entre EA Sports y Konami ha estado inusitadamente más dura y mediática que en años anteriores, con fuertes y certeros golpes por parte de la compañía japonesa, que nos llevan a preguntar si es que este año la competencia entre eFootball PES 2020 y FIFA 20 estará más cerrada que de costumbre.

Las ‘hostilidades’ comenzaron a mediados de julio, cuando Konami anunció la adquisición de la licencia de la Juventus, para que el cuadro turinés aparezca en exclusiva en su videojuego. Esta movida no fue casual: Cristiano Ronaldo, estrella de la ‘Vecchia Signora’, era la estrella de la portada de FIFA 19.

EA Sports se vio obligada a anunciar que la Juventus aparecería en FIFA 20, pero con un uniforme genérico y con el inaudito nombre de ‘Piemonte Calcio’. Las redes sociales entraron en ebullición. La guerra estaba declarada.

La compañía contragolpeó anunciando sus alianzas con Liverpool FC y Tottenham Hotspur, finalistas de la última Champions League, algo que estuvo acompañado -días después- con la presentación de la Champions Edition de FIFA 20: un recordatorio de que tienen la licencia exclusiva de la Liga de Campeones.

Sin embargo, Konami no dejó de sumar licencias. A fines de julio, la compañía japonesa inició una gira por Sudamérica y, en su primera parada, en Brasil, confirmó que el Brasileirão aparecerá en eFootball PES 2020.

Perú no estuvo exento de los anuncios, con Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza Lima y Sport Boys como equipos exclusivos. En Chile, Colo Colo y la Universidad de Chile firmaron contratos de exclusividad y no aparecerán en FIFA 20. Y la cosa parece que no quedará ahí: suenan fuerte los rumores de que tanto Boca Juniors como River Plate, los equipos más grandes de Argentina, serán exclusivos de Konami.



eFootball PES 2020: ¿Qué trae para Perú? ¡Conoce las novedades que traerá eFootball PES 2020! Con motivo de la presentación de Universitario de Deportes y Sport Boys, Robbie Ron, communiy manager del juego en Latinoamérica, estuvo en RPP Noticias y conversó con nosotros sobre las novedades que traerá el juego para este año. Puntos fuertes: - La presentación de los 4 equipos peruanos para eFootball PES 2020. - ¿Habrá liga peruana en el juego? - El nivel competitivo de Perú en PES y el JuegaPES - ¿La nueva cámara del juego se quedará? - Los cambios en el juego y las nuevas licencias como Juventus - ¿Por qué quitaron al PES de los regalos de PS Plus del mes de julio? ¡Dale play! 🎯 Publicado por Progamer en Viernes, 9 de agosto de 2019

FIFA líder

La estrategia de Konami es evidente. Por presupuesto, no puede competir con EA Sports (Adam Bhatti, cabeza de PES 2020, lo reconoció en Twitter) adquiriendo ligas, torneos y exclusividades por doquier. Pero sí pueden hacer compras puntuales que terminen empañando la oferta de la competencia.

“Hace dos años nos sentamos con todo el grupo de trabajo de Japón y (el consenso) fue conseguir licencias grandes a nivel global. Agarramos a Manchester United, al Bayern de Múnich, tenemos a la Juventus, y renovamos con el Barcelona y Arsenal, lo cual nos da una gama de equipos globales muy fuertes”, reconoció Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica, en entrevista con los amigos de Progamer.

¿Pero estos ‘golpes’ pueden terminar mermando la ventaja que tiene FIFA sobre PES en ventas? El jugador profesional Dany ‘Némesis’ Albán, único peruano que ha clasificado a las finales del FIFA Interactive World Cup, consideró que la competencia entre las marcas beneficia al consumidor, pero no cree que EA Sports pierda su sitial.

“FIFA seguirá siendo el juego más vendido de fútbol del mundo. A PES le sacó mucha ventaja. (...) Si bien es cierto este año Konami ha hecho anuncios, solo exclusivo tiene a la Juventus. La licencia solo es para el uniforme, el estadio y su escudo, pero los jugadores sí estarán. Vale decir que podrás jugar con Cristiano Ronaldo en FIFA 20: su cara se mantendrá y todo eso”, comentó a RPP Noticias.

‘Némesis’ reconoció que EA Sports no presentó grandes cambios en su saga en los últimos años, pero se mostró confiado en que, tras los anuncios de Konami, FIFA 20 traerá muchas novedades. “No se estaban esforzando mucho en los cambios, pero esperemos este año hagan cambios más novedosos para el FIFA 20”.

Albán admitió que en Perú la saga de Konami lidera en ventas, y el anuncio de clubes locales exclusivos es prueba de ello. No obstante, expresó sus dudas en que el tema de licencias genere que los usuarios de FIFA se pasen a la competencia, ni siquiera en el país.

“Ya sean ‘fiferos’ o ‘peseros’, así salga el club de nuestros amores (en la competencia), no creo que compremos el juego solo por eso. Es un complemento, sí, pero que te haga la diferencia, no”, sentenció.



El factor licencias

Una visión distinta tiene Renzo Cordiglia, presidente de la Liga Peruana de PES, quien consideró que la adquisición de licencias tuvo un papel preponderante en la ya histórica competencia entre FIFA y Pro Evolution Soccer.

Para él, Konami lideró con holgura en la generación de PlayStation 1 y PlayStation 2 porque los usuarios no le daban demasiada importancia al tema de las licencias. Sin embargo, en su opinión, esta tendencia cambió en la generación de PlayStation 3.

“Konami tuvo una especie de una barrera, y esa barrera se llamó licencias. En PlayStation 3, ya FIFA le ganaba a PES en ventas”, comentó. Según Cordiglia, también ayudó el hecho de que EA Sports firmó acuerdos con Sony para vender bundles de sus consolas incluyendo el FIFA de turno.

Sin embargo, aparte del tema de licencias, Konami tuvo un traspiés que le costó una gran legión de seguidores: PES 2014. El juego fue duramente criticado por la prensa y los usuarios, que encontraron gravísimos errores tanto en gameplay como en su optimización. PES 2014 marcó un punto de quiebre en la compañía, que tuvo que replantear su estrategia y bregar contracorriente para poder acortar la diferencia que le sacó la competencia.

Para Cordiglia, los anuncios de eFootball PES 2020 -entre los que destacó la “estocada” de la Juventus, los equipos peruanos y las exclusividades de la región- pueden inclinar la balanza a favor de Konami.

¿Habrá un nuevo rey del fútbol virtual este año? Cada vez falta menos para el estreno de ambos títulos, y los fanáticos esperan expectantes.