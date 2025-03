Hace un minuto

Washington dice que revocación de visados y residencias está respaldada por "acciones"

El Departamento de Estado de EE.UU. aseguró este lunes que recientes casos de revocación de visados a estudiantes, así como el intento por repatriar a un extranjero con residencia permanente acusado de antisemitismo, vienen respaldados por "acciones" de las personas implicadas y que no se está coartando la libertad de expresión.



"En este caso particular, también existe, lo sé, un argumento sobre libertad de expresión, pero no se trata de expresión. Se trata de acciones. Se trata de cosas que se han hecho", explicó en rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Tammy Bruce, en referencia al caso de Mahmoud Khalil.



Khalil, un activista propalestino que posee la Tarjeta Verde y ha liderado protestas estudiantiles e intermediado para tratar que la Universidad de Columbia cortara lazos con Israel, fue detenido el pasado 8 de marzo y se encuentra actualmente en un centro de detención de Luisiana a la espera de que un juez revise la orden de deportación emitida por el gobierno de Donald Trump.

Fuente: EFE