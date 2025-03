Ahora

Trump asegura que quien no quiera un acuerdo de paz con Rusia "no estará mucho tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que quien no quiera un acuerdo de paz con Rusia, en referencia al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "no estará mucho tiempo".



"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", afirmó Trump en declaraciones en la Casa Blanca.



Estas declaraciones se suman a lo dicho en la mañana del lunes por el mismo Trump, al afirmar que "no tolerará por mucho más tiempo" las posiciones de Zelenski sobre una paz con Rusia después de que el ucraniano asegurara que un acuerdo "sigue estando muy, muy lejos".

Fuente: Agencia EFE