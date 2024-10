Cuáles son las oportunidades de estudio y becas en España para los venezolanos

Si lograste una beca de estudio en España y piensas quedarte en ese país, debes saber que existen otros requisitos que debes cumplir

Las becas para venezolanos en España brindan la facilidad a los jóvenes de ese país para continuar sus estudios formativos en otras fronteras. Como es bien sabido, este país europeo tiene una amplia variedad de ofertas educativas, que no solo arropa a los españoles, sino también a los estudiantes internacionales.

La pregunta de muchos venezolanos es: ¿cómo conseguir una de estas becas y además qué requisitos deben completar para postularse? El camino para conseguir una beca quizás no sea tan sencillo, pero puedes seguir los consejos para acercarte a ella.

¿Cómo estudiar en España si eres venezolano?

Los requisitos solicitados para cursar estudios en España van a depender de varias cosas, como por ejemplo la universidad a la que vas a postular, si son estudios de pregrado, posgrado o maestrías.

En el caso de que el estudiante esté buscando cursar una carrera universitaria de pregrado, necesitará cumplir con seis pasos.

Paso a paso:

Haber terminado tu secundaria equivalente al bachillerato español o estar terminando. Apostillar las notas certificadas y el título de bachiller. Homologar el título de bachillerato de tus estudios secundarios. Tener tu documentación de identidad o pasaporte vigente para solicitar una visa de estudiante. Preparar y presentar la PCE UNEDasiss (examen de admisión universitario). Llevar a cabo el proceso de preinscripción en la universidad española.

Recuerda que, antes de aplicar a una beca o universidad en España, debes tener claro el programa académico que deseas cursar.

En caso de ya contar con un título de licenciatura, y la idea es optar por másteres o doctorados, también debes homologar tu título, presentar carta de motivación y ensayo.

¿Cómo pedir una beca universitaria en España?

Las opciones de becas en España son diversas; primero, debes saber que hay programas del gobierno, de organizaciones privadas y universitarias.

Si nos centramos en los programas universitarios, hay varios pasos a seguir para postular:

Conocer las becas disponibles.

Tener una admisión o pre admisión en la universidad española.

Preparar la documentación.

Verificar las fechas de registro.

Presentar tu solicitud.

Participar en el proceso de selección.

Esperar los resultados.

Becas de universidades españolas:

Universidad de Salamanca : Ofrece becas para estudios de pregrado y posgrado, y tradicionalmente recibe a estudiantes latinoamericanos.

Universidad de Granada : Otorga ayudas económicas y facilidades de alojamiento a los alumnos extranjeros.

Universidad Autónoma de Madrid: Se enfoca en recibir a estudiantes latinos para que realicen sus maestrías y doctorados.

Otras becas disponibles para venezolanos que desean estudiar en España

Becas Erasmus+ : Aunque esta organización recibe principalmente a estudiantes de la Unión Europea, en algunos programas aceptan a estudiantes latinos, incluidos los venezolanos. Financian matrículas de pregrado, maestría y doctorado.

Becas FUNIBER: Estas becas de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) suelen cubrir la mayoría de la matrícula y ofrecen becas para estudios a distancia.









¿Cómo me puedo quedar en España siendo venezolano?

Existen varias opciones para quedarse en España de forma legal si eres venezolano; lo más importante es no saltarte ningún control por parte de las autoridades migratorias y estar al día con tus papales.

Opciones para permanecer de manera legal en España:

1. Visa de Estudiante: Si viajas a España con visa de estudiante, esta puede ser renovada y utilizada todo el tiempo que duren los estudios. El trámite debes realizarlo 60 días antes del vencimiento de la visa, siempre y cuando sigas inscrito en la institución educativa.

La otra manera es cambiar a una visa de trabajo: luego de haber culminado los estudios, el gobierno te puede otorgar un documento de permanencia por un año mientras estás en busca de trabajo relacionado con tu carrera.

2. Residencia por arraigo social: Si has vivido en España por tres años seguidos y durante ese tiempo no saliste del país, puedes solicitar la residencia por arraigo social. Para ello debes probar que has estado viviendo en el país presentando algún contrato de alquiler, facturas, entre otros.

La residencia por arraigo social también la puedes solicitar si presentas una oferta o contrato de trabajo legal.

3. Residencia por arraigo laboral: Es parecido al de arraigo social, con la diferencia de que el solicitante debe demostrar que ha trabajado durante dos años seguidos en suelo español y no tener antecedentes penales ni en Venezuela ni en España.

4. Permiso de residencia y trabajo: Si una empresa en España o empleador legal te ofrece trabajo, puedes presentar esa opción para que te den un permiso de residencia de trabajo por oferta laboral.

5. Residencia no lucrativa: Si cuentas con buena solvencia económica y tu idea es quedarte en España sin trabajar, puedes presentar pruebas de tus ingresos y contar con seguro médico.

6. Asilo o protección internacional: El asilo o protección internacional se ha convertido en la principal opción de los venezolanos para poder vivir en otros país. En tu solicitud debes demostrar que correrías riesgo si regresas a Venezuela.

7. Reagrupación Familiar: Puedes solicitar esta residencia si tienes familiares cercanos viviendo en España (cónyuge, hijos menores, o padres dependientes). Es necesario demostrar el parentesco y además contar con recursos suficientes para cubrir tus gastos.

Con todo lo recopilado y detallado en la presente nota, anímate a postular a unas de las Becas para venezolanos en España. No dejes escapar la oportunidad de crecer profesionalmente en el extranjero.