Edición 2018 del festival MasGamers. | Fuente: Más Consolas

Nacida como una revista, hace más de una década, MasGamers ya no es lo que era. Ha cambiado, evolucionado, empujada por los cambios tecnológicos. El otrora magacín abandonó el formato físico y continuó su vida como un portal web. A la par, la marca abrió una tienda y lanzó su propio festival de videojuegos y tecnología, que este año celebra su decimotercera edición, un hito inédito en nuestro país.

Por ello, convoqué a Jimmy Guevara, director general de MasGamers, para conversar sobre el evento, que este año ha cambiado de nombre por su asociación con una conocida marca de telefonía, pero también sobre la actualidad de la industria local de videojuegos.

Los eventos de MasGamers se han convertido en una suerte de tradición anual.

Sí, la verdad es que nos llena de orgullo porque esto nació de un tema de hobby, de orgullo propio, de tener un evento que nos identifique, que tenga un color nacional. Y la gente lo ha tomado muy bien. Ha sido un largo camino, muy difícil, muy complicado, porque en sus fases iniciales tuvimos que tocar la puerta a un expositor o una marca auspiciadora, y era complicado que te reciban. Pero surfeamos todo ello y los últimos eventos terminaron super bien.

Y ahora son el Claro MasGamers Festival.

El año pasado, terminando el evento, se presentaron tres operadores de telecomunicaciones muy importantes y nos tocó elegir entre los tres. Elegimos a Claro, por el tema del compromiso que veíamos que quería tener con el segmento gaming. Esto nos ha abierto las puertas, ya que ahora se puede hacer el evento sin contar con los jugadores principales del segmento gaming, que son PlayStation, Nintendo y Xbox, cuya participación es nula.

¿A qué se debe la ausencia de estas marcas en el festival? PlayStation estuvo en el evento varios años. Recuerdo, incluso, que la PlayStation 4 se presentó oficialmente en un festival de MasGamers.

Esta ausencia se debe a muchos factores. El caso de PlayStation, cuando en su momento trabajamos y tenía representación acá, nos fue bastante bien. Hoy en día, por el tema de ventas que lleva Solutions 2 GO (distribuidor oficial de PlayStation en Perú) está más enfocado a tiendas. Es entendible, pero siento que se ha perdido esa magia.

Jimmy Guevara en los estudios de RPP. | Fuente: Más Consolas

Pese a ello, el evento ha crecido.

Ha crecido, pero más que por las propias empresas de videojuegos, porque han entrado otras empresas. En años anteriores, hemos tenido de auspiciadores empresas de taxis, de gotas para los ojos, que no mucho tienen que ver con el tema gaming, pero que, al ver un evento masivo, entienden que hay muchas chances de captación de público.

Este año se han anunciado varios torneos para el festival.

A diferencia de otras convenciones, el ADN del festival es el tema de los videojuegos. Para nosotros es más importante y preocupante cuántos torneos podamos tener en el festival, porque el chico quiere ir, jugar y demostrar que es el mejor. El año pasado tuvimos 18 campeonatos. Este año pretendemos tener entre 20 y 24.

A propósito de los torneos, me han contado que para el caso de Dota 2 se está permitiendo la participación de jugadores baneados por Valve.

Sí, este año se ha permitido. Los chicos (baneados) ya pueden jugar y, es más, uno de los chicos, Smash, ya clasificó con su equipo. Ya liberamos el tema de las opciones para que todos puedan participar.

¿Algún motivo en particular por el cambio de política, porque el año pasado fueron más estrictos con eso?

La verdad te digo que no sé mucho, porque hay un comité organizador de cada campeonato. Entonces, yo puedo saber a groso modo, pero ellos son más especialistas y toman algunas decisiones que sienten que es bueno para la comunidad, para el show. No mucho pasa por mí.

¿El festival tendrá invitados especiales como en años anteriores?

Aún estamos confirmando invitados. Nos queda regular tiempo para ir anunciando tanto torneos como invitados, pero ya hemos anunciado al primero, que es el maestro Daniel Pesina, que interpretó a Johnny Cage, Sub-Zero, entre otros, en los primeros Mortal Kombat. Va a estar en el festival tomándose fotos y firmando autógrafos totalmente gratis. Estamos viendo otros invitados más.

Ustedes se cuidan mucho de hablar de invitados hasta que los tengan reconfirmados. Es una sana política.

Sí, la verdad es que tenemos la política de no ofrecer más de lo que podemos cumplir. Y eso se da en todo marco, sean premios, sean invitados o sea alguna atracción. Ya lo hemos visto en otros eventos que han ofrecido el oro y el moro y, llegado el evento, no ha pasado eso. Para nosotros, es indispensable tener todo muy bien ‘seteado’ hasta que llegue el día del evento y saber que vamos a poder cumplir con esas actividades.

Edición 2018 del festival MasGamers. | Fuente: Más Consolas

Con los años, han aparecido nuevos festivales de videojuegos y tecnología. ¿Cómo analizas la competencia?

Eso es bueno y malo. Es bueno porque abre el mercado, y eso no solamente ha pasado este año, viene pasando hace varios años. Recuerdo que en un año tuvimos como cuatro eventos competidores. Eso está bien. Pero retomando un poco, estos eventos muchas veces te ofrecen mucho y a la hora de la hora no te cumplen. Entonces, cuando un evento sale mal, las marcas a nivel región no hacen una diferencia. Simplemente dicen 'en Perú no funcionan los eventos gamers'.

Hablemos un poco de MasGamers. No solo tienen el festival, sino la web y la tienda.

La web es como estar en contacto siempre con los gamers, el día a día, conversar con ellos, informarlos, que ellos repliquen. Eso es chévere. Y en la tienda, siempre tiene muchas promociones. A veces, ni yo mismo me lo creo (risas).

¿Has pensado en abrir una sucursal de la tienda?

Sí, estamos elaborando un proyecto diferente para diversificar el tema, no solo de tienda sino también en alguna otra experiencia. Después del evento nos pondremos a trabajar en ello. Pero también nos ha ido bastante bien en las ventas online. Para nadie es un secreto que es lo que más está creciendo. El tema del soporte de administrar una tienda, y todo lo que conlleva con los gastos, es bastante complicado. Yo no sé cómo lo están haciendo los demás colegas, pero sí es complicado.

LAWGAMERS ha lanzado su propia revista. Esto nos recuerda el origen de MasGamers.

Lo que uno quiere, en algo que te gusta, es poner el granito de arena o la primera piedra, y que el resto lo continúe. Y eso ha pasado. Ellos, al ser una cadena importante, tienen a los publishers, que te financian ciertas acciones en la propiedad de la revista, y me parece muy buena la mecánica. Me parece muy bueno que hayan optado por una revista que por un folleto. Le han dado un valor agregado. MasGamers tuvo su ciclo en impreso, hicimos lo mejor que se pudo, pero entendimos que el internet ganó mucho terreno y teníamos que amoldarnos al tema del internet.

Muchas gracias.

Muchas gracias, nos vemos en el festival. Las entradas ya están a la venta en Teleticket. Y en MasGamers Store pueden encontrar las entradas de colección.