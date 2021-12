Assassin's Creed Valhalla se mantiene vigente con nuevo contenido, tanto de pago como gratuito. | Fuente: Ubisoft

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 21 de diciembre del 2021 - 8:44 AM

Ubisoft anunció la semana pasada nuevo contenido, tanto gratuito como de pago, para Assassin's Creed Valhalla, el notable videojuego estrenado en 2020, la última entrega de la popular saga hasta el momento.

Hablamos del DLC Dawn of Ragnarok, en el que controlaremos al dios nórdico Odín, con la misión de rescatar a su hijo de las manos del gigante de fuego Surt. Esta expansión, la más ambiciosa de Valhalla hasta la fecha, llegará en marzo del próximo año.

Pero quizás lo más sorprendente fue el anuncio del DLC gratuito Assassin’s Creed Crossover Stories, en el que por primera vez se unen dos personajes de distintos juegos en una historia conjunta. En este caso, cruzarán caminos Eivor y Kassandra, protagonistas de Valhalla y Odyssey, respectivamente.

Gracias a la gente Ubisoft, tuve la oportunidad de ver un adelanto de ambos productos y, de paso, conversar brevemente con los desarrolladores, a fin de que ahonden en lo que la compañía francesa tiene preparado para este segundo año de Valhalla, que -asumo- será el último título de Assassin’s Creed por un buen tiempo.

José Araiza, productor post lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla

-¿Cuál es tu evaluación al ingresar al segundo año de Valhalla?

La respuesta simple y corta es: el equipo. Desde la producción de Valhalla, sabíamos que queríamos reinventar nuestro contenido posterior al lanzamiento, ya que en otras ocasiones el equipo a menudo sentía que había más historias o ideas que podríamos haber entregado al jugador. Cada juego de Assassin's Creed tarda años en crearse, y el equipo se apega bastante a estos enormes mundos que crean, así como a los personajes con los que crecen y con los que cuentan historias. A menudo, el equipo siente que hubo experiencias que desearíamos haberles transmitido a los jugadores, pero a veces no siempre sabemos cómo encajarlas dentro de la narrativa principal o, incluso, dentro del contexto del juego tradicional. Entonces, desde el principio teníamos un plan ambicioso para lo que llamamos la Experiencia Extendida en Valhalla. Y si bien al equipo de producción no le faltaron ambiciones e ideas para tipos de contenido nuevo, el año dos también ha sido posible gracias a la increíble recepción que ha tenido Assassin's Creed Valhalla. Ver los comentarios, las teorías y las ideas de la comunidad ha sido muy mutuamente comprometid y, si puedo decirlo, también muy gratificante.

-Con el equipo enfocado en la expansión, ¿se descarta un nuevo Assassin's Creed a corto plazo?

Actualmente, el equipo de producción de Assassin's Creed Valhalla y nuestros colaboradores en todo el mundo están trabajando arduamente en todo lo relacionado al contenido que acabamos de revelar. De hecho, daremos más detalles sobre lo que vendrá en el resto del año dos... pero no todavía (risas).

-Dawn of Ragnarok será comprensible si no he jugado las anteriores expansiones, ¿o es recomendable hacerlo?

Dawn of Ragnarok se puede jugar solo, sin sentir la presión de haber completado el arco principal de la historia de Assassin's Creed Valhalla. Al igual que con las dos expansiones anteriores, el equipo se ha esforzado en hacer que todo el contenido nuevo sea accesible y esté disponible para todos los jugadores. Dawn of Ragnarok tiene lugar en una línea de tiempo diferente y en su propio mundo mítico de Svartalheim, que también sigue una historia muy diferente a la saga inicial de Eivor.

Pierre-Luc Vachon, director del juego

-El crossover entre Valhalla y Odyssey me sorprendió. ¿Cómo así surgió la idea?

Surgió de nuestra pasión por la tradición de Assassin's Creed, así como del entusiasmo de sus fans por ella. Te sorprendería saber cuántas conversaciones formales e informales tenemos como desarrolladores sobre nuestra querida franquicia y lo apasionados que somos por la configuración, el universo, pero principalmente nuestros personajes. Me gusta pensar que el estatus peculiar de Kassandra en la historia es la principal inspiración para este crossover. Cuando comencé a trabajar con Clémence, estábamos muy entusiasmados con el potencial de Kassandra y compartimos una idea muy similar para la experiencia. Como ya sabrás [alerta de spoiler], Kassandra se convierte en la guardiana en Assassin's Creed Odyssey lo que le permite vivir más de 2 400 años. Queríamos explorar cómo se enfrentó a su inmortalidad y cuáles son sus próximos pasos en su odisea personal. Con Assassin's Creed Valhalla, nos encantó la idea de que Eivor conociera a Kassandra sabiendo que tienen personalidades diferentes y jugar con este concepto de dos personajes fuertes que se cruzan en el camino. En este punto, Kassandra tiene más de 1 300 años y lleva consigo mucha historia y secretos.

-¿Hay planes para más crossovers entre juegos de Assassin's Creed?

Nos divertimos mucho trabajando en estas historias cruzadas como equipo; especialmente el encuentro entre dos de nuestros principales héroes de Assassin's Creed. Es posible que deseemos explorar nuevos caminos en el futuro.