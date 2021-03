La versión de Nintendo Switch de Crash Bandicoot 4 llegó al mercado el pasado 11 de marzo. | Fuente: Activision

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 23 de marzo del 2021 - 10:46 AM

Crash Bandicoot 4: It’s About Time fue uno de los mejores videojuegos que probé durante 2020, y es acaso uno de los títulos de plataformas más completos y retadores de los últimos años.

En este post no voy a repetir mis opiniones del juego de Toys For Bob, que las pueden leer aquí; sino que pienso comentar mis impresiones de la versión de Nintendo Switch, que se estrenó el pasado 11 de marzo.

A nivel visual, es innegable que la versión de la Nintendo Switch es la menos favorecida frente a las originales, de PlayStation 4 y Xbox One, y ni qué decir respecto a las ediciones next-gen, que destacan sobremanera en este apartado.

Crash Bandicoot 4 en Nintendo Switch ha sufrido un recorte de texturas y se han atenuado sobremanera las sombras. Además, se han eliminado efectos visuales. También me ha quedado la impresión de que esta versión no luce tan colorida como las originales, especialmente al jugarlo de forma portátil.

Estos recortes a nivel gráfico permiten, eso sí, que el juego corra bastante estable a 1080p y a 30 FPS, con tiempos de carga similares a los experimentados en PlayStation 4 y Xbox One. Todos los movimientos, cambios de cámara y transiciones fluyen con naturalidad, lo cual es todo un logro, teniendo en cuenta las características técnicas de la Switch.

Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de las cinemáticas y hasta de las animaciones en la intro del juego y en los menús, en los que se sienten algunos tirones y bajones en la tasa de frames. Esto es algo curioso, ya que en teoría el juego debería exigir mucho más a la consola durante el gameplay. Tal vez esto se pueda corregir con un eventual parche.

Una de las características que hacen única la versión de Switch es la posibilidad de jugar en forma portátil. En este apartado, tengo sensaciones encontradas, ya que la resolución baja a 720p a 30 FPS. Sin embargo, acá sí sentí algunos bajones en la tasa de frames. Nada grave que estropee la experiencia, pero cumplo con mencionarlo.

¿Vale la pena comprar la versión de Nintendo Switch de Crash Bandicoot 4: It’s About Time? Para los nintenderos de corazón, están ante uno de los mejores plataformas de la generación, extenso y retador; así que no veo razones por las que no deban apostar por esta versión.

Sin embargo, si posees otras plataformas aparte de Switch, mi recomendación es dejar de lado esta versión e ir directamente a las ediciones de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X o PC (que sale en unos días), ya que aquí la experiencia a nivel visual es muchísimo más gratificante.