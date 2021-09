eFootball se estrenará el 30 de septiembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. | Fuente: Konami

Por: Fernando Chuquillanqui Periodista, cinéfilo, coleccionista, gamer. 16 de septiembre del 2021 - 9:27 AM

El anuncio de eFootball y, con él, el fin de la saga Pro Evolution Soccer (Winning Eleven, en Japón) remecieron la industria de los videojuegos y golpearon especialmente a la comunidad peruana, acaso uno de los últimos bastiones de la saga futbolera en el mundo.

La nueva franquicia de Konami representa un cambio rotundo respecto a las anteriores entregas (los amigos de Programer han hecho un buen resumen al respecto), ya que no solo estamos ante un nuevo modelo de negocio, sino que busca establecer sus propias reglas a nivel jugable.

¿Será un cambio bienvenido por la comunidad?, ¿eFootball llega para quedarse?, ¿PES volverá eventualmente? Esta semana tuve la posibilidad de conversar con Robbye Ron, gerente de marca de eFootball para Latinoamérica, quien respondió a estas y más interrogantes en esta extensa entrevista.

Ya tenemos la fecha de lanzamiento de eFootball. ¿Cuáles son las expectativas de cara al inicio de esta nueva saga?

Las expectativas son muy buenas. El cambio es tremendo, pero al mismo tiempo es un cambio que la gente lo venía pidiendo. Para hacer la evolución, necesitábamos hacer un golpe así. Necesitábamos un nuevo motor y lo conseguimos con el Unreal Engine (4), el cual nos ha facilitado este tema de poder jugar en distintas plataformas que no pensábamos hacerlo.

¿Será un cambio chocante para los que están acostumbrados a la jugabilidad de Pro Evolution Soccer?

El usuario, yo que ya lo jugué, va a tener sí o sí ese shock de los primeros días, de ‘¿qué es esto? No me acostumbro’. Literalmente, me tocó parar, comenzar a ver cómo se hacía esto, cómo se hacía lo otro, entender los tutoriales. Es mucho más simulador, pero no por eso se acaba lo divertido.

eFooball llega con nueve equipos al momento de su lanzamiento y apenas tres modos de juego. ¿No es muy poco contenido?

Es un juego free-to-play. Si lo comparamos con PES 2021, sí es poco (contenido). Pero es otro estilo de juego. Esto es como una demo para nosotros, para que la gente comience a aprender. Es necesario que la gente comience a entender. Es un cambio tremendo y creo que es necesario entender esta versión. Cuando venga más contenido, van a estar preparados.

¿Cuándo eFootball dejará de ser una demo?

Es comparativo a una demo, pero no es una demo. Ya mostramos el roadmap que tiene este juego, y veremos que a fines de este otoño (primavera) tendremos una actualización en la que se van a agregar más equipos y vas a poder empezar a crear tu equipo desde cero, con nuevas cartas; comenzar a usar las monedas de eFootball.

Con el lanzamiento de eFootball, ¿FIFA deja de ser su competencia?

Nosotros estamos hablando de ser una plataforma, ni siquiera nos consideramos como un juego en sí, un juego anual. La idea de nosotros es ser la pelota de fútbol. Queremos ser la plataforma y, por eso, estamos disponibles en todos los dispositivos. El rival tiene sus propias estrategias, me imagino, pero nosotros estamos más preocupados en cómo mejorar nuestra plataforma, para que sea la número uno en los usuarios de deportes, especialmente del fútbol virtual.

¿Por qué no lanzar eFootball en Nintendo Switch?

Hemos visto que el Unreal Engine nos está ayudando para hacer este juego multiplataforma, por lo cual queda mucho más cerca una posibilidad a futuro. Pero hoy por hoy es lo que tenemos, ojalá a futuro lo podamos tener.

Entonces, no se le cierra las puertas a la Switch.

Jamás se le cierra las posibilidades a nada.

Ya se anunció que la Master League, uno de los modos estrella de la extinta saga PES, llegará a eFootball, pero será contenido de pago. ¿Es el único modo de juego que se pondrá a la venta?

Vamos a tener que ver cuáles serán todos los modos que van a venir. Va a haber, por supuesto, algunos (modos) gratis y otros de pago. Eso va a ser normal. La idea es darle al usuario para todos los gustos. Si no quieres las papitas fritas con la hamburguesa, pues que te vendan la hamburguesa sola.

¿Los clubes y selecciones que teníamos en PES aparecerán eventualmente en eFootball?

Eventualmente llegarán en una actualización, por supuesto. Vendrán a futuro. No un futuro tan lejano, así que tranquilos.

¿Llegarán gratuitamente?

Llegarán gratuitamente.

¿Puedes asegurar que no se venderán clubes o selecciones con dinero real?

No, no se van a vender, por supuesto que no. Cartas y otras cosas, leyendas de cada club, por supuesto, pueden venir en un tipo de campaña. Pero los jugadores que ya teníamos como siempre en los lanzamientos anteriores vendrán gratuitamente.

¿Habrá Modo Edición? A lo largo de los años se formó una inmensa comunidad de fanáticos que editaban PES. ¿Hay alguna chance de ver algo de eso en eFootball?

Sí, por supuesto. El Modo Edición se mantiene. Lo que pasa es que hoy no es necesario, porque solo vienen nueve clubes y los nueve vienen licenciados. Cuando se actualicen (los equipos), llegará también el Modo Edición.

¿Gratis?

Gratis.

¿Las alianzas con los clubes peruanos seguirán en eFootball?

Por supuesto, van a aparecer.

¿La licencia del torneo peruano se sigue evaluando o ya se abandonó la idea de tenerlo en eFootball?

No se abandonó. El equipo de licencias sigue trabajando para mantener las licencias que hay, y por qué no sumar muchas más a futuro. El equipo sigue trabajando. Esperemos noticias en el tema de licencias. Hay cosas que, por este nuevo modelo de negocio, no tendrán que esperarse hasta el próximo año para ingresar al juego.

¿Los narradores latinoamericanos continuarán en eFootball?

Sí, están todos los narradores que teníamos. Hicieron una grabación y se mantienen los que teníamos en México, Argentina y Chile. Nuestros idiomas estarán desde el arranque.

¿Y estará también el gran Jon Kabira?

Por supuesto que está ahí, así que tranquilo.

Muchos fanáticos de PES gustaban coleccionar sus discos en físico y hasta buscar las ediciones especiales. ¿Habrá alguna edición física de eFootball?

Por ahora, solo se anunció que el juego directamente será de manera digital. Pero siempre se estudian distintos mercados y será el fanático el que pida este tipo de contenido. Se sigue evaluando. Por ahora, la única forma en la que vamos a salir es digital.

Con el lanzamiento de eFootball, ¿le decimos adiós a PES para siempre?

Nada es para siempre. No sabemos lo que nos pueda deparar el futuro. Pero este es un juego creado por los mismos productores que hacían Pro Evolucion Soccer. Cuando lo comiences a jugar, vas a sentir la diferencia, no es una continuidad. Pero lo que sí continúa es el equipo, tratando de hacer un juego simulador de fútbol.

Entonces, ¿no se descarta que eventualmente pueda volver la saga PES?

No digo que no se descarta o se descarta. Sería imposible decirte algo. Estamos concentrados en eFootball. ¿Qué pasará a futuro? No lo sé.

Para cerrar: ¿qué le dirías al grueso de la comunidad que está en duda de esta nueva saga?

Mis palabras es que le den una oportunidad a eFootball. Es un juego distinto, es un juego que tiene su cariño, que tiene sus cosas lindas, pero necesitas aprender a jugarlo. Es una nueva plataforma, es un nuevo contenido, es free-to-play, que te invita a jugarlo sin gastar nada. No tengo dudas que el usuario lo va a aceptar, porque el juego tiene ese realismo dentro de la cancha que todo jugador que viene con ese ADN de Winning Eleven, de PES, lo va a sentir en su momento. El cariño va a llegar fácilmente.