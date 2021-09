eFootball será una plataforma de constantes actualizaciones. | Fuente: Konami

Muchos quedamos sorprendidos con el sorpresivo cambio que tomará Konami con la icónica franquicia de fútbol Pro Evolution Soccer (PES). El juego, uno de los más jugados en Perú, no existirá más y dará pie a un nuevo título llamado eFootball, el cual tomará su legado y ya no saldrá de manera anual, sino será un juego de lanzamiento único y gratuito, con actualizaciones constantes, como si de Fortnite se tratara.

Desde ese anuncio, las preguntas han sido muchas al respecto y Konami ha ido respondiendo de a pocos algunas de ellas. Pero, ¿realmente es un juego nuevo o solo un renombre a la franquicia? Tras una reunión virtual con el gerente de la marca para Latinoamérica, Robbye Ron, la promesa es que sí.

Tendremos que aprender a jugar nuevamente

Los cambios anuales que teníamos en PES eran, muchas veces, superficiales, y estaban dirigidas más a las físicas del balón o alguno que otro de los jugadores. Asimismo, esperábamos un año para ver si nuestro equipo preferido o nuestra liga local era finalmente licenciada en el juego.

En ese sentido, eFootball llega con cambios. Si bien es cierto, Robbye comenta, el lanzamiento inicial del juego el 30 de septiembre no ofrecerá todas las promesas señaladas, sí tendrá ya una nueva jugabilidad distinta a lo visto a PES.

Primero, habrá cambio en los controles.

Ahora, para marcar, necesitamos presionar el L2 tanto como defender y para proteger el balón.

Para disparar un balón al arco, seguirás necesitando al R2 para acomodarte y potenciar los balones de manera agresiva.

Podrás también tener nuevas tácticas desde el armado de estrategias rápidas, tanto para contrataques, pases largos, pases rápidos, defensas y hasta en el regate.

Y para PS5, los gatillos hápticos brindarán resistencia para pases y disparos al arco. Eso sí, en actualizaciones futuras y gratuitas.

El énfasis de lo mostrado está en el 1 vs.1 de los partidos. Y no de las escuadras 11 versus 11, sino en los duelos individuales en la cancha: entre el atacante y el defensor.

eFootball, señala el representante, está poniendo prioridad en cómo un jugador ataca y cómo otro defiende, siendo importante para el juego digital ambas posiciones.

Representados en Iniesta y Piqué durante la demostración, regatear, engañar, impulsarse para intentar llevar al rival y hasta el posicionamiento de las piernas y el cuerpo del defensor serán cuestiones a ver. Todo debe ser, eso sí, pulsado en el momento exacto.

Incluso habrá una opción de cámara llamada Duelo, la cual hará un zoom moderado cada vez que haya enfrentamientos 1 vs. 1 en el campo. Claro no está, no será obligatorio jugar con ella.

Asimismo, se está tratando de agilizar el juego sin pantallas de cargas entre tiros libres, tiros de córner o saques laterales.

Tantos cambios, sumados a los gráficos, el modelo de negocio y la jugabilidad, desembocaron en que los ejecutivos consideren cambiar la identidad hacia uno nuevo llamado eFootball.

Preguntas frecuentes sobre eFootball contestadas

Robbye Ron confirma que no habrá un downgrade en las consolas o PC ante la llegada del juego también a celulares.

“El juego se mejoró para aprovechar cada consola, específicamente las de nueva generación”, señala. “Se verán de la mejor manera en cada consola donde se podrá jugar”.

Argumentó por qué el cambio a un nuevo sistema de monetización. “La evolución de los juegos ha cambiado mucho. Son pocos juegos los que mis hijos compran, son más descargados los free-to-play. Asimismo, son de jugar en distintas consolas. Depende de donde están, depende la consola que usan”, ejemplifica.

“Todos nos juntamos en una cancha en una sola pelota. La idea es dar una sola plataforma: sin importar las restricciones de región, las restricciones de consola, poder dar esa facilidad de jugar”, comenta.

Sobre la licencia de la Liga 1, es aún “muy temprano para conversar sobre ello”. Sin embargo, “debemos estar tranquilos porque vamos a seguir teniendo fútbol peruano en la serie de eFootball”.

Hay ideas y aficionados apegados al tema físico. Robbye Ron asegura que el equipo lo está considerando, pero de manera inicial todo será de forma digital.

El 30 de septiembre saldrá eFootball para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC con 9 equipos. Se podrá jugar offline, de “manera presencial con amigos” (como siempre lo hicimos), y de manera online, pero de forma aleatoria. Por ahora, aún no habrá crossplay entre generaciones, y el lanzamiento para celulares será meses después.

Sobre algunos contenidos en específico, como la creación de salas privadas, aún es un misterio sobre si será o no pago. “Les pido tranquilidad”.

“Entiendo el sentimiento raro del cierre de la etapa de Pro Evolution Soccer y la llegada de eFootball. Pero todos debemos recordar que pedíamos una evolución y una mejora. Eran necesarios todos estos cambios”, afirma. “Tenemos que volver a aprender a jugarlo. Una vez aprendido, lo vamos a disfrutar mucho más. El juego no los defraudará”.

