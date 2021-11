Senna Forever se estrenó el pasado 20 de octubre. | Fuente: Aquiris Game Studio

Por: Fernando Chuquillanqui
05 de noviembre del 2021

Hace unos días se estrenó Senna Forever, un nuevo DLC del entretenido videojuego de conducción Horizon Chase Turbo. Debo ser sincero en reconocer que, antes de probarlo, pensé que sería un agregado bastante discreto, limitado a algún contenido de carácter estético. Sin embargo, grande fue mi sorpresa al encontrar un sentido homenaje al fallecido excampeón mundial de Fórmula 1.

En este post no me voy a detener en analizar Horizon Chase Turbo (pueden leer mi análisis aquí), aunque nunca está de más volver a recomendarlo, especialmente si estás buscando un juego de conducción arcade con ese tufillo retro que tanto recuerda a clásicos como Top Gear o Out Run.

Hablemos de Senna Forever: este DLC trae a Horizon Chase Turbo dos modalidades de juego extra: Modo Trayectoria y Campeonato Mundial, ambas con sus propias características y valoración.

El Modo Trayectoria es un recorrido por la carrera de Ayrton Senna, desde sus inicios hasta su consagración como triple campeón de Fórmula 1. Esta campaña está dividida en cinco capítulos, cada uno con una buena dotación de competencias por disputar.

Cada capítulo aborda un episodio específico de la trayectoria de Senna, compartiendo no solo un poco de la historia del piloto, sino algunas anécdotas por las que es tan recordado. Hay detalles que me llegaron a conmover, como escuchar al público corear tu nombre cuando pasas frente a las tribunas. Son detalles simples, lo sé; pero que evidencian el respeto que los aficionados le tenían a Senna.

Cada competición tiene parámetros por cumplir si es que queremos completar el DLC al 100 %, aunque no son obligatorios para superar las pruebas. Por ejemplo, están los clásicos retos de recolectar todas las monedas desperdigadas en la pista o terminar en el podio; pero también hay curiosidades que nos pueden poner a prueba, como terminar la carrera sin usar nitros o repostar combustible en alguna vuelta específica.

Antes de cada carrera podremos seleccionar entre tres opciones de configuración para nuestro coche. Esto definirá el desempeño del monoplaza, que podemos hacerlo un poco más veloz o que tenga más capacidad de combustible; pero sacrificando alguna característica. Ya dependerá de nosotros elegir la mejor alternativa.

Este DLC también trae novedades jugables, como la implementación de una cámara en primera persona. Si bien hay algunos limitantes, como tener la cámara fija; no puedo negar que la sensación al volante es adrenalínica, ya que se siente el impacto de la gran velocidad que tienen estos auténticos bólidos.

Además, no puedo dejar de destacar las nuevas melodías compuestas por Barry Leitch (el autor de los icónicos temas del clásico Top Gear) para este DLC. Los temas son intensos y pegajosos, complementando lo que vemos en pantalla.

El reto de superar las carreras se mantiene. Siempre empezamos en la última posición y debemos bregar contracorriente para llegar al primer lugar, lo cual se convierte en un desafío sumamente retador.

Aparte de la campaña, el DLC incluye la modalidad Campeonato Mundial, en la que podemos elegir diversos coches a nuestra disposición para poder correr una competencia dividida en tres categorías. En este modo, a diferencia de la campaña, podemos jugarlo en cooperativo con hasta tres amigos más.

Tal como dije al inicio, no esperaba mucho de Senna Forever; pero terminé encantado por todo el contenido que Aquiris Game Studio ha desarrollado para este DLC, que desde ya lo recomiendo.