FIFA 22 se estrenó el pasado 1 de octubre. | Fuente: EA Sports

Fernando Chuquillanqui 12 de octubre del 2021 - 11:02 AM

El cambio de generación de consolas acarrea una bienvenida evolución técnica en el desarrollo de los videojuegos, ya que los developers tienen a mano más herramientas y un mayor soporte técnico que les permite plasmar sus ideas en sus producciones.

Empero, esto trae consigo un problema para los jugadores: si no tienen la consola de nueva generación, se perderán de gran parte de esa experiencia. Es un proceso lento, felizmente; pero poco a poco iremos viendo títulos exclusivos para la next-gen o, en su defecto, títulos que lucen y corren mejor en los nuevos dispositivos.

FIFA 22 es un caso interesante de analizar, ya que las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X significan un notorio cambio en la saga de EA Sports, debido más que nada a la implementación de la tecnología HyperMotion, que trae cambios en la jugabilidad. Esto, según he podido averiguar, ha decantado en un gameplay mucho más inclinado hacia la simulación, alejándose de las mecánicas más arcade de FIFA 21.

Pero las versiones de pasada generación (como la de PlayStation 4, que es la que probé) no presentan ese cambio, al menos no de una manera tan marcada como en la nueva generación. Podría decirse que FIFA 22 en las viejas consolas es una suerte de FIFA 21.5.

En old gen, se siente un cambio a nivel jugable y hasta ha habido espacio para incluir animaciones y algunas mejoras de iluminación, así como en la respuesta del balón. En PlayStation 4 y Xbox One no ha ocurrido lo mismo que en Nintendo Switch, cuya versión de FIFA 22 es, por tercer año consecutivo, el mismo FIFA 19 pero con las plantillas actualizadas.

FIFA 22 en old gen mantiene todos los modos de juego (como el nuevo VOLTA), equipos, torneos, estadios, balones, música, comentaristas, etc., de las versiones de nueva generación; así que no teman algún recorte al respecto. De hecho, algo que apreciarán los nostálgicos: la next gen corre tan rápido los tiempos de carga que ha prescindido de los clásicos minijuegos que hay antes de iniciar los partidos. FIFA 22, en viejas consolas, aún los mantiene.

Una difícil decisión

Las versiones de nueva generación definitivamente lucen mejor a nivel gráfico y técnico; no solo en los partidos, sino también en los menús, que están animados y más coloridos. Esto debido a la innegable superioridad tecnológica de la PlayStation 5 y la Xbox Series X.

No obstante, he notado que la comunidad de FIFA está algo dividida respecto a sus preferencias. En redes sociales y en foros, hay muchos que están optando por la versión de old gen, ya que los cambios a nivel jugable no son tan marcados. Se podría decir que FIFA 22 en PlayStation 4 y Xbox One es más ‘familiar’, ya que no implementa demasiados cambios jugables.

En resumen, las versiones old gen de FIFA 22 son aún recomendables, especialmente para aquellos que están más acostumbrados al gameplay más arcade de FIFA 21. Pero si lo que buscas son ya novedades en la saga, apunta directamente a las ediciones de PlayStation 5 o Xbox Series X.